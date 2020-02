30 Jahre Treuhand: Was war, was bleibt? (FOTO)

Leipzig (ots) - 30 Jahre nach der Gründung der Treuhandanstalt zeigt der MDR am1. März, 20.15 Uhr, die Dokumentation "Der große Preis - die Treuhand und derOsten". Bereits ab 28. Februar gibt es den Film und umfangreiches Zusatzmaterialin der ARD-Mediathek.30 Jahre liegt die Gründung der Treuhandanstalt bereits zurück, doch bis heutescheiden sich an der Institution die Geister. Der Film von Ariane Riecker undDirk Schneider lässt am 1. März, 20.15, im MDR-Fernsehen (ab dem 28. Februar inder ARD-Mediathek) damals Beteiligte auf die Arbeit der Treuhand blicken underlaubt so sehr subjektive Einblicke. Es offenbart sich, wo die Ziele undErwartung lagen, aber auch, wo es Missverständnisse und Fehlverhalten gab. DerSchauspieler Stefan Grossmann (am 28. Februar zu Gast im "MDR Riverboat")verbindet diese Perspektiven mit Erlebnissen und Erfahrungen vieler Ostdeutscherim Transformationsprozess und spiegelt damit die ambivalente Rolle der Treuhand.Die Dokumentation zeigt auch, warum in den Jahren nach der friedlichenRevolution das entstehen konnte, was bis heute immer wieder Schlagzeilen macht -Misstrauen und die Wut auf die Eliten. Rund 40 Prozent der jungen Ostdeutschensind aktuell der Meinung, dass die deutsche Einheit gescheitert ist. Wie vielMitschuld trägt die Treuhand-Politik daran?Im Anschluss an den Film widmet sich die "MDR Zeitreise", ab 22.20 Uhr, demThema mit "Staat zu verkaufen: Die Geschichte der Treuhand". Hier wird unteranderem die Frage gestellt, welche Alternativen es zur Treuhand hätte gebenkönnen und am Beispiel von Hettstedt werden die Langzeitfolgen derTreuhand-Geschichte beleuchtet.Am 10. März offenbart sich darüber hinaus in einem "Umschau extra" imMDR-Fernsehen ein weiterer Blick auf das Thema "Treuhand", denn ab 20.15 Uhr istder Film "Treuhand - ein deutsches Drama" zu sehen. Ab dem 25. Februar istdieser bereits in der ARD-Mediathek verfügbar. Hier geht es vor allem darum, wiedie Treuhand-Politik heute das gesamte Land prägt. Im Mittelpunkt stehen zumeinen Unternehmen, Manager und Berater, die von der Treuhand profitiert haben,aber auch Regionen, die nach der Abwicklung der alten DDR-Betriebe bis heutewirtschaftlich abgehängt sind. Wie groß ist dort noch das Vertrauen in dieDemokratie und die Marktwirtschaft?Anlässlich des 30. Jahrestages der Treuhandanstalt widmet sich der MDR auch inweiteren Formaten dem Thema. So wird am 1. März, ab 22.50 Uhr, auf demSendeplatz MDR DOK im MDR-Fernsehen z. B. "Bischofferode - Das Treuhand-Trauma"ausgestrahlt, in dem Birgit Breuel, die letzte Präsidentin der "Treuhand", zuWort kommt. Und am 2. und 3. März ist zudem die zweiteilige Dokumentation "DieInvestoren" jeweils ab 15.15 Uhr zu sehen. Die beiden Teile sind darüber hinausonline in der ARD-Mediathek abrufbar.Begleitet wird der Themenschwerpunkt von einem Online-Special, das ab dem 25.Februar unter www.mdr.de/treuhand abrufbar ist.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4528174OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell