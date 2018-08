Mainz (ots) -Die ZDF-Kinderserie "Siebenstein" wird 30 Jahre alt: Zum Jubiläumzeigt KiKA am Sonntag, 2. September 2018, 10.40 Uhr, dieSondersendung "Endlich Geburtstag!".In dieser Sendung muss sich Rabe Rudi in Geduld üben, bis er zum30. Mal seinen fünften Geburtstag feiern kann. Sein Freund Koffer hatviel zu tun, um Rudi abzulenken. Er erzählt ihm Geschichten, die siegemeinsam erlebt haben: mit Außerirdischen, Drachen und Vampiren, inverzauberten Welten aus Schnee und Eis oder auf dem Mond.Rudi und Koffer sind Teil des ungewöhnlichen Trios von Tier,Mensch und Gegenstand, das im Zentrum aller "Siebenstein"-Geschichtensteht: Das Rabenkind, Frau Siebenstein und Koffer repräsentieren eineKleinfamilie, in der gelacht, gestritten und sich versöhnt wird. IhrUniversum ist ein heimeliger Laden, der sowohl Anlaufstelle für ganznormale Kunden mit Alltagsproblemen, als auch ein Zugang zufantastischen Wesen und fremden Welten ist.Alle Folgen und "Siebenstein"-Klassiker sind auf zdftivi.de und inder ZDFtivi-App abrufbar.Ab Herbst zeigt KiKA zudem neue Folgen. Informationen dazu und zumJubiläum in der Pressemappe: https://ly.zdf.de/jt4/http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffuerkikaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell