30 Jahre Schmerz- und Palliativtag: DGS setzt neue Maßstäbe

Frankfurt (ots) - Drei Jahrzehnte Engagement in derSchmerzversorgung - auf diesen beeindruckenden Zeitraum blickt dieDeutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V. (DGS) beim diesjährigenSchmerz- und Palliativtag in Frankfurt zurück und wirft gleichzeitigeinen Blick nach vorne. Abhilfe sollen die DGS-PraxisLeitlinienschaffen - die zugrunde liegende Philosophie wurde in dem zehn Thesenumfassenden DGS-Thesenpapier zusammengefasst. Damit wurdegleichzeitig auch das Fundament für das diesjährige Leitthema derTagung ,Individualisierung statt Standardisierung' geschaffen, soDGS-Präsident Dr. med. Johannes Horlemann bei derAuftakt-Pressekonferenz."Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass der Patient mit seinenindividuellen Problemstellungen und Bedürfnissen in denschmerztherapeutischen Leitlinien nicht genug berücksichtigt wird",sagte DGS-Präsident Dr. med. Johannes Horlemann und betonte: "Oftsind Alter, Geschlecht, insbesondere Multimorbidität,Begleittherapien und Schweregrad der Erkrankung nicht vergleichbarmit den untersuchten Kollektiven, die den Empfehlungen in Leitlinienzugrunde liegen." Im Versorgungsalltag zeige sich außerdem eine großeVerunsicherung bei jeder Abweichung vom Standard: Der Verordner müsseseine Entscheidung nicht nur rechtfertigen, gegebenenfalls sei siesogar justiziabel. Um die Individualität der Patienten sowie auchihre persönlichen Therapie-Präferenzen stärker in den Fokus zurücken, veröffentlicht die DGS daher regelmäßig eigenePraxisLeitlinien, die nicht nur die verfügbare Evidenz enthalten,sondern auch die Erfahrungen der Anwender und Patienten. Im"DGS-Thesenpapier zur ärztlichen Entscheidungsfindung in derSchmerzmedizin" wurde die grundsätzliche Ausrichtung derFachgesellschaft gegenüber Evidenz und Leitlinien definiert. Damitund mit dem diesjährigen Schmerztag-Motto ,Individualisierung stattStandardisierung' möchte die DGS eine Brücke schlagen zwischenindividuellem Anspruch und wissenschaftlichem Standard: "Unser Zielmuss die Zufriedenheit des Patienten sein. Das bedeutet nicht immerunbedingt Schmerzfreiheit", betonte Horlemann. Die Multimorbiditätder meisten Patienten mit chronischen Schmerzen würde eineLeitlinien-Standardisierung grundsätzlich entgegenstehen.Weg frei für flächendeckende schmerzmedizinische VersorgungEs gehe der Fachgesellschaft vor allem darum, die Versorgung derrund 23 Millionen Patienten zu verbessern. Einen wichtigenEtappensieg konnte die DGS im vergangenen Jahr bei den erforderlichengesundheitspolitischen Bedingungen für eine flächendeckendeschmerzmedizinische Versorgung der Zukunft verzeichnen. In einemBeschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Abnahme desEndberichts "Gutachten zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanungi.S.d. §§ 99FF SGB5 V zur Sicherung der vertragsärztlichenVersorgung" vom 20. September 2018 wird erstmals eine eigenständigefachärztliche Versorgung von Schmerzzuständen in der Bedarfsplanungvorgeschlagen. "Außerdem zeichnen sich über das Mittel derQualitätssicherungsvereinbarung (QSV) neue Entwicklungen ab, die dieSicherstellung der Bedarfsplanung in der Zukunft fördern", erläuterteHorlemann.Agenda 2020plus - Schnittstellen erkennen und nutzenUm künftig eine immer größer werdende Anzahl älterer Menschen mitchronischen Erkrankungen zu versorgen, ist nach DGS-Vizepräsident Dr.med. Thomas Cegla auch die stärkere Vernetzung aller amBehandlungsprozess Beteiligten wesentlich. Unter anderem müsse jedeTherapie die enormen psychischen und physischen Belastungen derPatienten sowie auch der Behandelnden stärker berücksichtigen, sodasslaut Cegla zunehmend auch psychologische Aspekte an Bedeutunggewinnen. Für die bestmögliche Versorgung sei eine stärkereVerzahnung von Praxen und Kliniken sowie Ärzten verschiedenerFachrichtungen wie Psychologen und Physiotherapeuten unerlässlich."Ziel ist es, gemeinsame Versorgungsstrukturen für eine nachhaltigemultimodale Schmerzmedizin zu entwickeln - nicht nur zeitlichbegrenzt stationär, sondern auch tagesklinisch sowie langfristigambulant", so Cegla.DGS-PraxisRegister Schmerz erreicht HöchstmarkeAls VersorgerGesellschaft fordert die DGS diese Strukturen nichtnur, sondern entwickelt sie auch aktiv und treibt sie voran. Einwichtiges Tool in puncto Vernetzung und Datenaustausch istbeispielsweise das DGS-PraxisRegister Schmerz, das im Jahr 2018 eineneue Höchstmarke erreicht hat. Über die DokumentationsplattformiDocLive® wurden mit 31.753 Patienten so viele Fälle evaluiert wienie zuvor - gegenüber dem Vorjahr 5,4 Prozent mehr. Aktuell sind 545Ärzte, 722 nicht-ärztliche Therapeuten und 2.205 ärztlicheFachangestellte in 149 Zentren beteiligt, die iDocLive® alsdiagnostisches Hilfsmittel sowie zur Verlaufsbeobachtung undTerminplanung nutzen. Anfang Februar 2019 umfasst das PraxisRegisterSchmerz bereits Informationen zu mehr als 223.000 Behandlungsfällen.Die DGS verfügt damit über einen einzigartigen, schnell wachsendenDatenfundus, um daraus Antworten auf relevante Fragen derSchmerzversorgung abzuleiten.Thementag 2019: Kopfschmerzversorgung in DeutschlandKünftig wird sich der Deutsche Schmerz- und Palliativtag jährlicheinem besonderen Thema aus der Schmerzmedizin widmen, in diesem Jahrdem Kopfschmerz. Die Brisanz des Themas verdeutlichen die vonDGS-Vizepräsidentin Dr. med. Astrid Gendolla vorgestellten Zahlen zurMigräne: Etwa 8 bis 12 Prozent aller Erwachsenen und 4 bis 5 Prozentaller Kinder und Jugendlichen leiden an Migräne. Mit fatalen Folgenfür die Betroffenen und das Gesundheitssystem: "Durch Migräneentstehen nicht nur direkte Krankheitskosten, die im DeutschenGesundheitssystem auf circa 400 Millionen Euro pro Jahr geschätztwerden", erklärte Gendolla. "Weitaus höher sind die indirektenKrankheitskosten, die sich durch die Arbeitsunfähigkeit undreduzierte Produktivität am Arbeitsplatz ergeben." InnovativeTherapien wie der 2018 für chronische Migräne zugelasseneCGPR-Antikörper Erenumab könnten hier Abhilfe schaffen. WeiteresPlus: "Zum ersten Mal steht eine spezifische Migräneprophylaxe zurVerfügung, die dank monatlicher Injektion auch eine sehr guteAdhärenzrate erzielt", so Gendolla. Weitere Substanzen, wieGalcanezumab und Fremanezumab, werden im Laufe des Jahres 2019 inDeutschland zugelassen. Auch wenn eine "Heilung" der Migräne nicht inSicht sei: "Eine bessere Lebensqualität und deutliche Linderung derSchmerzen erreichen wir auf jeden Fall", fasste Gendolla zusammen.
Weiterführende Links:
www.schmerz-und-palliativtag.de
www.dgschmerzmedizin.de
www.schmerzliga.de