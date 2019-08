30 Jahre Nissan Bank in Deutschland

--------------------------------------------------------------30 Jahre Nissan Bank >>>http://ots.de/i4a6SW--------------------------------------------------------------Neuss (ots) - 1989 bis 2019: Schon seit 30 Jahren ist die NissanBank als Automobilbank der Marke Nissan in Deutschland erfolgreich.Anfang 1989 startete die Nissan Promotion GmbH in einem Gebäude ander Hammer Landstraße in Neuss inmitten eines ehemaligenSchrebergartengeländes. Mitte des Jahres 1989 firmierte die NissanPromotion GmbH in Nissan Finanz GmbH um, die wenig später mit erstenFahrzeugfinanzierungen für Kunden ausgewählter Nissan Autohäuserihren Geschäftsbetrieb aufnahm.Seit 2001 ist die Nissan Bank ein Geschäftsbereich der RCI BanqueS.A. Niederlassung Deutschland und bietet den Nissan Kunden dasgesamte Produktportfolio einer modernen Autobank an - Finanzierung,Leasing, Versicherungen und Services.Anlässlich ihres Gründungsjubiläums veranstaltet die Nissan Bankein Gewinnspiel im Rahmen der Nissan Tech-Champions-Tage vom 16.September bis zum 30. September 2019. Zu gewinnen ist eine Reise nachJapan sowie 30 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 30 Euro.Weitere Informationen: www.nissan-bank.de/30-jahre-nissan-bankÜber die Nissan BankDie 1989 gegründete Nissan Bank ist ein Geschäftsbereich der RCIBanque S.A. Niederlassung Deutschland, deutsche Niederlassung derfranzösischen RCI Banque S.A. (RCI Bank and Services), die in 36Ländern weltweit aktiv ist. Unter dem Namen ihrer GeschäftsbereicheNissan Bank, Infiniti Financial Services und Renault Bank vertreibtRCI Banque Deutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing,Versicherungen und Services - über die Automobilhändler der MarkenNissan, Infiniti, Renault, Dacia und Alpine. Darüber hinaus wird dasUnternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb derEinkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht. Als "Renault Bankdirekt" ist das Unternehmen seit 2013 unter renault-bank-direkt.deauch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkontenerfolgreich. Seit 2017 bietet der RCI Versicherungs-ServiceVersicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.dean. Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss inNordrhein-Westfalen.Webseitenwww.nissan-bank.de | www.rcibanque.de |www.rci-versicherungs-service.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401080 | Fax: 02131 4014419 |E-Mail: presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468Neusswww.rcibanque.deOriginal-Content von: Nissan Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell