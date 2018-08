Köln (ots) -Besonderes Jubiläum bei den WDR-"Mitternachtsspitzen" am 8.September: Die am längsten existierende Kabarettsendung imdeutschsprachigen Fernsehen wird 30 und feiert dies ausgiebig miteiner 90-minütigen Jubiläumsausgabe voll spitzer Pointen, schrägerParodien und hintergründigem Humor. Das WDR Fernsehen widmet demKabarett-Klassiker darüber hinaus mit vier weiteren Sondersendungenden ganzen Abend.In der Jubiläumsausgabe um 21.45 Uhr zu Gast sind Lisa Eckhart,Carolin Kebekus, Tobias Mann, Omar Sarsam und Martin Zingsheim. Siestehen Jürgen Becker und seinem Satire-Trio Wilfried Schmickler, UweLyko alias Herbert Knebel und Susanne Pätzold zur Seite,die sich auch zum Jubiläum keinerlei kabarettistische undkomödiantische Zurückhaltung auferlegen wollen. Oder wie GastgeberJürgen Becker sagt: "Dann wollen wir uns mal einen schönen Abendmachen." Getreu seinem Motto: "Kabarett schön und gut, man muss aberauch mal einen Witz machen dürfen."Mit ebenso witziger wie bissiger Unterhaltung ist bei den Revivalslegendärer Rubriken aus der langen Historie der Sendung zu rechnen.So gibt u.a. Jürgen Becker noch einmal den "Heimathirsch", gemeinsammit Wilfried Schmickler lässt er die Spießbürger-Zwillinge "Spitz &Spitz" noch einmal auferstehen, und in einer Neuauflage von "Loki &Smoky im Himmel" lebt eine der populärsten Parodien auf, die in den"Überschätzten Paaren der Weltgeschichte" ihre erfolgreicheFortsetzung fand.Bevor es zum satirischen Showdown in der Jubiläumsausgabe kommt,lässt das WDR Fernsehen um 20.15 Uhr im "Best of 30 JahreMitternachtsspitzen" noch einmal die Highlights aus drei JahrzehntenRevue passieren. Und ab 23.15 Uhr lernt der Zuschauer in den Porträtsvon "Mitternachtsspitzen"-Redakteur Klaus Michael Heinz dieKabarettisten Jürgen Becker, Wilfried Schmickler und Uwe Lyko aliasHerbert Knebel einmal von einer ganz anderen, privaten Seite kennen.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deDer Jubiläumsabend am 8. September 2018 im Überblick:20.15 bis 21.45 Uhr: 30 Jahre Mitternachtsspitzen - Das Best of21.45 bis 23.15 Uhr: 30 Jahre - Die Mitternachtsspitzen feiernJubiläum23.15 bis 0.15 Uhr: Jürgen Becker - Fast ein Selbstportrait0.15 bis 1.15 Uhr: Herbert Knebel trifft Uwe Karl Heinrich Lyko1.15 bis 2.15 Uhr: Wilfried Theodor Schmickler - Fast einSelbstportraitPressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:Svenja Siegert, WDR Presse u. Information, Telefon: 0221-220 7121,E-Mail: svenja.siegert@wdr.deNorbert Haas, PR Media, Telefon: 0221-2570283, E-Mail:prmedia@online.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell