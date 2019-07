30 Jahre Mauerfall und weitere spannende Kulturtrips: Studiosus legt Reisespecials im neuen kultimer auf

München (ots) - Am 9. November 1989, vor bald drei Jahrzehnten,ist in Berlin die Mauer gefallen. Zur Spurensuche in der einstgeteilten Hauptstadt hat Studiosus im jetzt erschienenen kultimer einneues Reisespecial aufgelegt. Weitere spannende Kurz- undKulturtrips: eine Tour nach Amsterdam im Rembrandtjahr, der Besuchdes Mariinski-Theaters in St. Petersburg und eine Reise zumTrüffelfest in der Toskana.Begegnung mit einem politischen Liedermacher, Lunch auf demFernsehturmZurück in die Zeit von Mauer, Wende und Wiedervereinigung: Auf derfünftägigen kultimer-Reise "Berlin - 30 Jahre Mauerfall" treffen dieStudiosus-Gäste den politischen Liedermacher Ekkehard Maaß, der vonder Wendezeit berichtet und einige Lieder von damals vorträgt. IhreReiseleiterin führt sie auch zur Gedenkstätte nach Hohenschönhausen,ehemaliges Stasi-Gefängnis, und ins Stasimuseum. Dort erzählt einBetroffener, wie das System der DDR-Staatssicherheit funktionierte.Passende kulinarische Spots der Reise: das Dachrestaurant desReichstags und das Drehrestaurant des Fernsehturms, das bewusst imStil der DDR gestaltet ist.Außerdem sehen die Reisenden die Mauerreste an der Zimmerstraße,den Potsdamer Platz, den Checkpoint Charlie und das BrandenburgerTor, Symbol der deutschen Teilung und Einheit. Sie besuchen dieMauergedenkstätte an der Bernauer Straße und eine Ausstellung überden Alltag in der DDR in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. AmBahnhof Friedrichstraße bekommen sie einen Einblick in ein ganzbesonderes Phänomen der Teilung: die Trennung der Verkehrsnetze - undim Deutschen Historischen Museum erfahren sie mehr über die besondereSituation für die Menschen in Zeiten des Umbruchs und des Übergangs.Basis der Reise ist das Vier-Sterne-Hotel "Berlin The Wall" direkt amehemaligen Mauerverlauf in der Nähe des Checkpoint Charlie.Die kultimer-Reise "Berlin - 30 Jahre Mauerfall" ist inklusiveÜbernachtungen mit Frühstück, einem Mittag- und zwei Abendessen,Ausflügen und Eintritten sowie der speziell qualifiziertenStudiosus-Reiseleitung ab 835 Euro buchbar. Termine: 7. bis 11.November und 8. bis 12. November 2019. Internet:www.studiosus.com/18E6Mehr Informationen zu dieser und allen anderen kultimer-Reisengibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter derkostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH).Internet: www.kultimer.comDer kultimer von StudiosusKurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog vonStudiosus erscheint sechsmal im Jahr mit jeweils rund 50 Kulturtripsweltweit. Er bietet Kurzreisen zu herausragenden Events mit einemRahmenprogramm, das von einem speziell qualifiziertenStudiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eineMischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen undTheateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auchzahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik.Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist dasRundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusiveEintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Einweiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuellesPaket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet:www.kultimer.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell