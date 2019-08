30 Jahre Mauerfall - und was Lokalzeitungen daraus machen / Bundeszentrale für politische Bildung veranstaltet Power-Workshop für Lokaljournalisten in Braunschweig

Bonn (ots) - Ein Schicksalstag deutscher Geschichte: Am 9.November 2019 jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Wir blicken aufdrei Jahrzehnte zurück, in denen die beiden deutschen Staatenzusammenwuchsen - in einem Prozess, der nicht immer leicht war und esbis heute nicht ist. Was hat die Grenzöffnung mit den Menschen aufden beiden Seiten des früheren Eisernen Vorhangs gemacht? Wo gibt esnoch Unterschiede - sozial, wirtschaftlich, politisch, kulturellgesehen? Wie hat sich die Haltung zur Demokratie bei den Bürgerinnenund Bürgern in Ost und West seither verändert?Themen, an denen Lokal- und Regionalzeitungen in diesem Jahr nichtvorbeikommen. Um Sie in Ihrer Berichterstattung zu unterstützen,bietet die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb inZusammenarbeit mit der drehscheibe, dem Magazin fürLokaljournalisten, einen Power-Workshop an: "30 Jahre Mauerfall - undwas Redaktionen daraus machen". Der Workshop findet am 26. August imVerlagshaus der Braunschweiger Zeitung statt. Unter dem Motto "Stelleine Idee vor - nimm zehn neue mit" präsentieren die Teilnehmerinnenund Teilnehmer ihre redaktionellen Konzepte, die sie für dieBerichterstattung zu dem historischen Datum erarbeitet haben.Armin Maus, Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, sagt: "Dieharte Nachricht liefern, dahingehen, wo die Dinge geschehen, mitLeuten reden, die davon betroffen sind, kritisch nachfragen, woZweifel angebracht sind - diese Tugenden haben wir in den vergangenenJahren etwas vernachlässigt." Deshalb sei es wichtig, dassJournalistinnen und Journalisten ihr Handwerkszeug pflegten. "Miteinem Workshop, der Themen und Herangehensweisen erschließt, unddadurch auch anderen, die nicht am Workshop teilnehmen, Hilfestellunggewährt und Anregungen liefert, hätten wir schon viel erreicht", sagtMaus. (Vollständiges Interview und weitere Infos unterwww.drehscheibe.org)Termin: Donnerstag, 26. August 2019, von 10 bis 17 Uhr,Ort: Braunschweiger Zeitung.Kosten: 50 Euro für drehscheibe-Abonnenten, 70 Euro fürNicht-Abonnenten.Pressekontakt:Rückfragen? Ansprechpartnerin ist Anke Vehmeier, Leiterin desLokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politischeBildung/bpb, Telefon: 0228/99515-558, anke.vehmeier@bpb.deAnmeldung per Mail mit dem Betreff "Power-Workshop Mauerfall" anlokaljournalismus@bpb.deOriginal-Content von: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung, übermittelt durch news aktuell