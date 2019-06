"30 Jahre Mauerfall": ZDF überträgt Diskussionsveranstaltung mit Familienministerin Giffey (FOTO)

Mainz (ots) -2019 feiert Deutschland das Jubiläum des Falls der Berliner Mauerim Jahr 1989. Anlässlich dieses historischen Ereignisses findetwährend des Kirchentages in Dortmund die Diskussionsveranstaltung zumThema "30 Jahre Mauerfall - was uns eint, was uns trennt" statt. DasZDF überträgt 60 Minuten live am Freitag, 21. Juni 2019, 13.00 Uhr.Warum gibt es immer noch die Verständnisschwierigkeiten zwischenOst und West? Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie,Senioren, Frauen und Jugend, Ullrich Sierau, Oberbürgermeister vonDortmund, Torsten Zugehör, Oberbürgermeister von Wittenberg, dieJournalistin Angela Elis sowie der Bürgerrechtler und Theologe FrankRichter sprechen über das, was sich in den vergangenen 30 Jahren inOst und West getan hat und was noch zu tun ist.Die Moderation übernimmt Andrea Ballschuh, die im ZDF daswöchentliche Magazin "sonntags" präsentiert. Sie ist selbst Expertinfür das ostdeutsche Leben: Sie ist in Dresden geboren undaufgewachsen und war erfolgreich für das Kinderfernsehen der DDRtätig.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ballschuhandreahttps://kirchentag.dehttps://facebook.com/ZDFhttps://twitter.com/ZDFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell