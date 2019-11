Hamburg (ots) - Anlässlich des 30. Jahrestags der Maueröffnung senden die"Tagesthemen" am Mittwoch, 6. November, live aus dem ehemaligen GrenzortZicherie-Böckwitz. Der Doppelort an der heutigen Grenze von Niedersachsen undSachsen-Anhalt war bis zum 9. November 1989 durch die Mauer geteilt. Sie trenntedort über Jahrzehnte die politischen Systeme, aber auch Familien voneinander. InZicherie-Böckwitz gab es einen der ersten Mauertoten. Und nach der Grenzöffnungbegann der schwierige Prozess des Zusammenwachsens.Die "Tagesthemen" aus Zicherie-Böckwitz werden von Caren Miosga moderiert. Siehat bereits im Vorfeld Zicherie-Böckwitz besucht und mit den Menschen dort überSchicksale, ihren Umgang mit der Teilung und das Zusammenleben zwischen Ost undWest nach der Maueröffnung gesprochen. "Der Ort, in dem ich in Niedersachsenaufgewachsen bin, liegt nur eine knappe Stunde von Zicherie-Böckwitz entferntund doch lagen Welten zwischen uns, dem Westen und Osten. 30 Jahre später habeich in meinen persönlichen Gesprächen vor Ort viel Gemeinsames erfahren, trotzder unterschiedlichen Biografien", berichtet Caren Miosga.In der Sendung wird Caren Miosga zudem ein Interview mit Reiner Haseloff, demMinisterpräsidenten von Sachsen-Anhalt, über seine Erfahrungen nach der Wende,das mitunter schwierige Miteinander von Ost- und Westdeutschen sowie diepolitischen Folgen der Wiedervereinigung sprechen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell