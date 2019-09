30 Jahre Mauerfall: Das Programm in 3sat (FOTO)

Mainz (ots) -Ab Samstag, 28. September 2019, 19.15 UhrMit Erstausstrahlungen30 Jahre nach dem Mauerfall scheint die deutsche Wiedervereinigunglängst nicht abgeschlossen. Und nicht nur Ost und West erleben dievereinte Republik unterschiedlich, auch Jung und Alt. Von Samstag,28. September, bis Freitag, 8. November 2019, blickt 3sat mitDokumentationen, Spiel- und Dokumentarfilmen, einem Thementag und dem3sat-Magazin "Kulturzeit" auf die Geschichte der DDR, erzählt vomFall der Mauer, der Wiedervereinigung und von der gemeinsamenGeschichte danach.Sabine Jainski und Ilona Kalmbach machen sich in der Dokumentation"Generationen-Wende" (Erstausstrahlung) am Samstag, 28. September2019, um 19.15 Uhr auf die Suche nach neuen Erzählungen über (Ost-)Deutschland.Am Dienstag, 1. Oktober 2019, 22.25 Uhr, folgt mit "DerDoppelgänger von Ost-Berlin" (Erstausstrahlung) eine ganz besondereMauergeschichte: 1988 kreuzen sich die Wege zweier Männer, die sichzum Verwechseln ähnlich sehen, in einem Ost-Berliner Hotel. DieSchicksale von Michael Schneider aus Ost-Berlin und Morten BankMikkelsen aus Dänemark werden untrennbar miteinander verbunden, alsMichael entscheidet, mit dem Pass des anderen die Flucht aus der DDRzu wagen. 30 Jahre später treffen die beiden im Rahmen derDokumentation erstmals aufeinander.Am Mittwoch, 2. Oktober 2019, rekonstruiert die Dokumentation "DDR- die entsorgte Republik" (Erstausstrahlung) um 20.15 Uhr dieEreignisse vor dem Fall des Eisernen Vorhangs und stellt vor allemeine Frage: Warum wurde die Wiedervereinigung nach Artikel 23Grundgesetz beschlossen und nicht nach Artikel 146? Dann wäre die DDRnicht der Bundesrepublik beigetreten, sondern es wäre ein neuerdeutscher Staat mit einer neuen Verfassung entstanden. Der Filmgreift die dramatischen Wochen und Monate vor 30 Jahren auf.Entscheider von damals erinnern sich.Im Anschluss um 21.00 Uhr zeigt 3sat die Dokumentation"Deutschland extrem - Extremismus von links und rechts"(Erstausstrahlung). Extremisten fordern den Rechtsstaat heraus: Siebekämpfen das demokratische Deutschland, wollen eine andere Republik.Den einen geht es um eine angeblich reine Rasse und großdeutscheFantasien, die anderen fordern eine klassenlose Gesellschaft und dieZerstörung der Nationalstaaten. Rainer Fromm stellt beide Extremismengegenüber.Am Donnerstag, 3. Oktober 2019, folgt der 3satThementag "DeutscheGeschichten" mit Spiel- und Fernsehfilmen zur deutsch-deutschenGeschichte. Mal ernst, mal humorvoll werfen Fernseh- und Spielfilmeab 6.15 Uhr einen Blick auf die Erlebnisse und Geschichten derMenschen im geteilten und dann wiedervereinten Deutschland. Unteranderem zeigt 3sat ab 20.15 Uhr den Dreiteiler "Der gleiche Himmel".Und von Montag, 4., bis Freitag, 8. November 2019, zeigt das3sat-Magazin "Kulturzeit" ab 19.20 Uhr die Reihe "Der Mauerfall՚89 - ungefiltert". 30 Jahre sind seit dem Mauerfall vergangen,in den Köpfen haben sich Bilder und Geschichten festgesetzt. DochErinnerung ist trügerisch. "Kulturzeit" spiegelt in der fünfteiligenReihe die mediale Wirklichkeit vor drei Jahrzehnten wider - emotionalverdichtet und zu einem atmosphärischen Gesamtbild montiert.Reportagen aus den Fernseharchiven der 3sat-Partner aus Deutschland,Österreich und der Schweiz geben eine selten gezeigte undungefilterte Perspektive auf die Ereignisse.Ansprechpartnerinnen:Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293, Claudia Hustedt,Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/3satmauerfallWeitere Informationen im 3sat-Pressetreff:https://kurz.zdf.de/ZKe3/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell