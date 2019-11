30 Jahre Mauerfall: Jubiläumsfeier in Berlin live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Am Jubiläumstag des Mauerfalls vor 30 Jahren überträgt das ZDF live dieFeierlichkeiten am Brandenburger Tor - in einer großen Bühnenshow wird dort andie Ereignisse von 1989/90 erinnert. Am Samstag, 9. November 2019, um 18.00 Uhrbegrüßt ZDF-Moderatorin Antje Pieper die Zuschauer zu dieser Live-Sendung, diein zwei Teilen bis 20.15 Uhr im ZDF zu sehen ist - zur "heute"-Sendung um 19.00Uhr meldet sich Nachrichtenmoderator Christian Sievers aus Mainz.Die Bühnenshow vor dem Brandenburger Tor feiert den Fall der Mauer als eines derbedeutendsten Ereignisse der jüngeren deutschen und europäischen Geschichte.Engagierte Menschen von damals und heute gestalten die rund zweistündigeVeranstaltung mit Musikdarbietungen, Schauspiel- und Lichtperformances sowieeinem Gespräch mit Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtlern. Eröffnet wird dieBühnenshow mit einer Begrüßung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin,Michael Müller. Es folgen Ansprachen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierund von Marianne Birthler, Bürgerrechtlerin und ehemalige Beauftragte für dieUnterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen DemokratischenRepublik.Mitwirkende im Bühnenprogramm sind die Staatskapelle Berlin unter der Leitungvon Daniel Barenboim, Trettmann, Dirk Michaelis, Zugezogen Maskulin, Die Zöllnersowie Anna Loos, die mit ZDF-Moderator Jochen Breyer durch die Bühnenshow führt.WestBam geleitet die Veranstaltung dann in die Europäische Clubnacht hinüber,die in 27 Berliner und in 27 europäischen Clubs stattfindet.Gut fünf Stunden nach der Live-Übertragung startet im ZDF eine weitere "langeNacht" zu "30 Jahre Mauerfall" - insgesamt fünfmal hieß es zwischen dem 2.Oktober und dem 9. November 2019 im ZDF: "30 Jahre Mauerfall - Die lange Nacht".Übersicht der "langen Nacht" am Sonntag, 9. November 2019:1.40 Uhr: Das Wunder von Berlin3.25 Uhr: ZDF-History: Die Krake - Die Geschichte der Stasi 4.10 Uhr: Als dieMauer fiel - Die ungewöhnliche Geschichte der Familie Popow 4.40 Uhr:ZDF-History: Geheimakte Deutsche EinheitAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, undüber https://presseportal.zdf.de/presse/mauerfallPressemappe zu "30 Jahre Mauerfall": https://kurz.zdf.de/GaP/ZDFmediathek:https://.zdf.de/geschichte/30-jahre-mauerfall-100.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell