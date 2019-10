Leipzig (ots) - Musik bewegt und begleitet jeden von uns durch das Leben. Siebegeistert quer durch alle Generationen und sie bringt Menschen zurück zu denGefühlen und Geschichten, die sie mit einem bestimmten Lebensabschnitt odereinem Ereignis verbinden. Der Sound der Wende nimmt die Faszination Musik unddas Lebensgefühl vom Jahr des Mauerfalls 1989 in einer großem TV-Show auf.Künstler und Publikum erzählen, welche Gefühle sie mit der Zeit des Neuanfangsund des Umbruchs verbinden. Moderiert wird die zweieinhalbstündige Show vomMDR-JUMP-Moderatorenteam Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde. Mit dabeisind u. a.: Sydney Youngblood, City, Frank Schöbel, Karat, IC Falkenberg, PetraZieger & Band, Matthias Reim, Dirk Zöllner, Dirk Michaelis, Rockhaus, UteFreudenberg, Inka BauseWir laden Sie herzlich zur Aufzeichnung der Show ein:am 6. November,Felsenkeller Leipzig,Karl-Heine-Straße 32, 04229 Leipzig.Beginn der Aufzeichnung: 19:00 UhrTreffpunkt: 18.30 Uhr am HaupteingangAnsprechpartner vor Ort: Bianca Hopp: 0172/6380545Die Show wird am Samstag, 9. November, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehenausgestrahlt.Wenn Sie daran teilnehmen möchten, können Sie sich bis zum 4.November unter presse@mdr.de anmelden.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell