30 Jahre Mauerfall: Arzneimittelversorgung ist gleichermaßen gut, aber Gesundheitsverhalten unterscheidet sich erheblich in Ost und West (FOTO)

Berlin (ots) -Dreißig Jahre nach dem Mauerfall im Herbst 1989 gibt es in der Qualität derArzneimittelversorgung keine Unterschiede mehr zwischen Ost- undWestdeutschland. Die Apothekendichte ist im Osten mit 24 Apotheken pro 100.000Einwohnern vergleichbar zu der im Westen (23). Im Jahr 1990 war dieApothekendichte im Westen mit 29 Apotheken pro 100.000 Einwohnern noch mehr alsdoppelt so hoch wie im Osten (13). Im Gesundheitsverhalten - gemessen am Umgangmit rezeptpflichtigen Arzneimitteln - lassen sich dagegen weiterhin deutlicheUnterschiede erkennen: Im Osten werden relativ betrachtet mehrGrippeimpfstoffdosen, mehr Antidiabetika sowie mehr Verhütungsmittel an Frauenunter 20 Jahren auf Rezept abgegeben. Im Westen dagegen werden mehr Antibiotikaund mehr individuelle Rezepturen für gesetzlich Versicherte verordnet und inApotheken abgegeben. Auffällig ist auch, dass in der Nachwendegeneration der 20-bis 30-Jährigen die Westdeutschen mehr Arzneimittel als die Ostdeutscheneinnehmen, während sich dieses Verhältnis in ihrer Großelterngeneration der 70-bis 80-Jährigen umkehrt. Diese Zahlen basieren auf Berechnungen durch dasDeutsche Arzneiprüfungsinstitut (DAPI) im Auftrag der ABDA - BundesvereinigungDeutscher Apothekerverbände."Drei Jahrzehnte nach friedlicher Revolution und Wiedervereinigung ist dieVersorgung der Menschen mit Arzneimitteln gleichermaßen gut in Ost und West",sagt ABDA-Präsident Friedemann Schmidt. "Auch wenn das Versorgungsnetzallmählich ausdünnt, garantieren die Apotheken doch immer noch eineflächendeckende Arzneimittelversorgung. Nacht- und Notdienst,Rezeptsammelstellen und Botendienste sind drei Beispiele dafür, wie dieVersorgung gesichert wird." Schmidt weiter: "Bei der Anwendung von Impfstoffen,Antibiotika oder Antidiabetika gibt es allerdings immer noch große Unterschiede.Demografie und abweichende Krankheitsprofile sind nicht die einzigen Gründe fürdiesen Unterschied. Hier wirkt auch immer noch die Sozialisation ausunterschiedlichen Gesundheitssystemen nach. Entscheidend ist aber, dass jederPatient überall gleich gut versorgt wird. Das muss der Anspruch unsererGesellschaft an ein solidarisches Gesundheitswesen bleiben."Mehr Informationen unter www.abda.de und www.dapi.de