30 Jahre Kompetenz als eigenständige Tochtergesellschaft des Lufthansa Konzerns / Lufthansa Consulting ist der verlässliche Partner für den Geschäftserfolg in der Luftfahrtindustrie (FOTO)

Frankfurt (ots) -In diesem Jahr feiert Lufthansa Consulting ihre Gründung als GmbHvor 30 Jahren. Insgesamt bietet das Luftfahrtberatungsunternehmenseit mehr als 40 Jahren Expertise und Services für seine Kunden -seit 1976 bereits als Abteilung der Deutschen Lufthansa AG.Lufthansa Consulting ist weltweit aktiv und bietetFluggesellschaften, Flughäfen, Luftfahrtbehörden sowie verwandtenBranchen und Institutionen mit Fachkompetenz in allen Bereichen derkommerziellen Luftfahrt seine maßgeschneiderten Dienstleistungen an.Die deutsche Unternehmensberatung beschäftigt derzeit 100festangestellte und freie Mitarbeiter und hat neben der Zentrale inFrankfurt eine Niederlassung in Moskau und Rio de Janeiro. In denletzten fünf Jahren hat die interne Beratungstätigkeit für dieUnternehmen des Lufthansa Konzerns an Bedeutung gewonnen.Was das Unternehmen von seinen Wettbewerbern unterscheidet, istdie Art und Weise, wie es seine Kunden unterstützt und ihnen hilft,Lösungen umzusetzen, die in Projekten gemeinsam entwickelt wurden -immer mit viel Leidenschaft für seine Branche. Dieses Markenzeichenhat sich ausgezahlt: Mehr als 3.000 Projekte wurden in den letzten 30Jahren erfolgreich abgeschlossen. Lufthansa Consulting hat noch mehrGrund zum Feiern. Die Luftfahrtberatung wurde in diesem Jahr zumdritten Mal in Folge von einem renommierten deutschenWirtschaftsmagazin als eines der führenden BeratungsunternehmenDeutschlands ausgezeichnet.Die Infografik zeigt die Highlights von 1988 bis heute.Pressekontakt:Lufthansa Consulting GmbHPublic RelationsMarlene HollwurtelTelefon: +49 (0)151 589 40 538Marlene.Hollwurtel@LHConsulting.comwww.LHConsulting.comOriginal-Content von: Lufthansa Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell