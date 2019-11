Hamburg (ots) - Vor 30 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet.Trotzdem sind die Aussichten für viele Kinder immer noch düster. Derzeit istrund ein Drittel der Weltbevölkerung unter 18 Jahre alt - das sind 2,3Milliarden Mädchen und Jungen. Diese Kinder haben ein doppelt so hohes Risiko,zukünftig in extremer Armut zu leben. "30 Jahre Kinderrechte sind ein wichtigesJubiläum, bedeuten für uns aber keinen Grund zum Feiern", sagt Maike Röttger,Geschäftsführerin der Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland."Immer mehr Kinder sind von Armut, Flucht und Krieg bedroht - und derBevölkerungsanteil der jungen Menschen nimmt stetig zu. Deshalb ist es sowichtig, Kinder und Jugendliche in den ärmsten und fragilsten Ländern stark zumachen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie gleichberechtigt aufwachsen können,Bildung erhalten und die Chance haben, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten."Das Recht auf Beteiligung an Entscheidungsprozessen ist in derUN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Dennoch sind Jungen und Mädchenweltweit zu wenig in politische Entscheidungsprozesse eingebunden. MaikeRöttger: "Erst wenn Mädchen und Jungen aktiv ihre Meinung einbringen undmitbestimmen, können sie Dinge zum Besseren verändern. Viele Missstände würdendann verschwinden."Plan International bestärkt vor allem junge Frauen darin, Führungsrollen zuübernehmen. "In unserer Arbeit erleben wir täglich, welche beeindruckendenVeränderungen möglich sind, wenn wir Kindern und Jugendlichen eigenenHandlungsspielraum verschaffen. Dann wird eine junge Frau in Ecuador zu einersozial engagierten Bürgermeisterin, in Kolumbien unterstützen junge Menschen denFriedensprozess in ihrer Heimat und in Malawi machen sich Frauen gegenFrühverheiratung stark. Deshalb ist es wichtig, nicht über Kinder zu reden,sondern mit ihnen", so Maike Röttger.Pressekontakt:Plan International Deutschland e.VAbteilung KommunikationBramfelder Str. 7022305 HamburgClaudia UlfertsTel: 040 - 61140 267presse@plan-deutschland.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell