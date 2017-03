Hamburg (ots) - Der Titel passt: "So viele Jahre" heißt die Folge,mit der am 6. März im Ersten die 30. Staffel des Vorabend-Klassikers"Großstadtrevier" startet. Das NDR Fernsehen stimmt am Sonnabend, 4.März, ab 20.15 Uhr mit einem großen "Großstadtrevier"-Themenabenddarauf ein. Vor 30 Jahren begann die Erfolgsgeschichte derPolizeiserie, die Krimi-Altmeister Jürgen Roland erdacht hatte: ImDezember 1986 gab das Team um die junge Polizistin Ellen Wegener (die2014 verstorbene Mareike Carrière) und Hauptwachtmeister RichardBlock (Arthur Brauss) mit der Episode "Mensch, der Bulle ist 'neFrau" seinen Einstand. Fünf Jahre später stieß Jan Fedder in derRolle des Dirk Matthies dazu - und ist bis heute dabei. Für seinecharismatische und authentische Art wird der Hamburger von den"Großstadtrevier"-Fans geliebt.Das NDR Fernsehen zeigt am 4. März nicht nur legendäre Folgen wiedie Start-Episode von 1986 oder den Einstand von Dirk Matthies ("DerNeue"), sondern um 22.45 Uhr auch die neue Dokumentation "30 JahreGroßstadtrevier". Ulfert Becker blickt darin auf die 30 Staffelnzurück - mit Erinnerungen, prominenten Stimmen und natürlichAusschnitten.Der knapp siebenstündige Abend "30 Jahre Großstadtrevier" imÜberblick:20.15 Uhr: Großstadtrevier - Heile Welt (Folge 351, 2014)21.05 Uhr: Großstadtrevier - Bretter, die die Welt bedeuten (Folge289, 2010)21.55 Uhr: Großstadtrevier - Der Neue (Folge 37, 1992)22.45 Uhr: 30 Jahre Großstadtrevier23.45 Uhr: Großstadtrevier - Ein Tag wie jeder andere (Folge 179,2004)0.35 Uhr: Großstadtrevier - Mensch, der Bulle ist 'ne Frau (Folge 1,1986)1.25 Uhr: Großstadtrevier - Ellens Abschied (1) (Folge 61, 1999)2.15 Uhr: Großstadtrevier - Ellens Abschied (2) (Folge 62, 1999)Die Dokumentation "30 Jahre Großstadtrevier" können Sie bereits imdigitalen Vorführraum des NDR Presseportals sehen.Mehr Informationen:www.NDR.de/fernsehen/sendungen/grossstadtrevier,www.daserste.de/unterhaltung/serie/grossstadtrevierFotos: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell