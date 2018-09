Hamburg (ots) - Am kommenden Montag jährt sich dergeschichtsträchtige "Golden Slam" von Steffi Graf zum 30. Mal. Am 1.Oktober 1988 hatte die damals 19-Jährige im Finale des olympischenTennisturniers von Seoul die Argentinierin Gabriela Sabatini mit 6:3,6:3 bezwungen und damit ihre vier Grand Slam-Siege in einer Saisondurch Olympia-Gold gekrönt. Zum 30. Jubiläum des größten Erfolgs inder deutschen Tennisgeschichte Zitate erinnern sich diverseWegbegleiter an die überragende Saison von Steffi Graf.Gabriela Sabatini (Grafs Finalgegnerin US Open und Olympia 1988):"Es war eine besondere Herausforderung, Steffi kurz vor Vollendungdes Grand Slam und später des Golden Slam gegenüber zu stehen. Sieist für mich einfach herausragend, als Athletin und als Mensch. Ichbetrachte sie als tolle Kollegin und Freundin, mit der ich vielespezielle Momente - wie eben auch die Endspiele bei den US Open undin Seoul - geteilt habe."Angelique Kerber (dreifache Grand Slam-Siegerin undOlympiafinalistin 2016):"Der Golden Slam ist die absolute Krönung im Tennis, eineunfassbare Leistung, und gehört zu den größten sportlichenErrungenschaften überhaupt. Was Steffi für den Sport geleistet hat,ist einzigartig und auch nach all den Jahren noch eine großeInspiration für mich."Claudia Kohde-Kilsch (Doppelpartnerin Grafs bei den OlympischenSpielen 1988):"Damals haben wir noch gar nicht richtig realisiert, was für eineinmaliger Erfolg Steffi geglückt ist. Man war ihre Siege schon fastgewohnt. Aber im Nachhinein war der Golden Slam eineJahrhundertleistung von ihr, die bis heute unerreicht bleibt. Ich warin Seoul hautnah dabei, als sie Olympiagold gewonnen hat. Wir habenuns im Olympischen Dorf ein Apartment geteilt und zusammen trainiert.Unsere gemeinsame Bronzemedaille im Doppel wird mir unvergesslichbleiben."Anke Huber (Fed Cup Siegerin 1992, ehemalige Nummer vier derWelt):"Als junge Spielerin hat man zu Steffi aufgeschaut. 1988 war ichnoch nicht richtig auf der Tour, aber habe schon kleinereDamenturniere gespielt. Ihre Triumphe bei den Grand Slams und beiOlympia habe ich größtenteils vor dem Fernseher miterlebt. Damalswurden alle Matches in den Öffentlich-Rechtlichen übertragen. DerGolden Slam war eine Riesenereignis, auch in den Medien. Steffi wareinfach eine Ausnahmeathletin, eine solche Leistung wird in dennächsten 30 Jahren niemand mehr wiederholen. Heute bin ich sehrdankbar für die Erfolge von Steffi und auch von Boris Becker. Es wareine tolle Tenniszeit, die wir durch die beiden in Deutschlandmiterleben durften."Klaus Hofsäss (früherer Fed Cup-Chef, betreute Graf bei Olympia1988):"Die Vorbereitung auf das olympische Turnier war für Steffi völliganders als bei den Grand Slams. Im olympischen Dorf herrschtePartystimmung. Die Funktionäre vor Ort gingen alle davon aus, dasssie siegen würde - ihr Gold war fest eingeplant. Schon in den erstenRunden herrschte ein unfassbarer Trubel um die vierfache GrandSlam-Siegerin. Ich erinnere mich noch gut an das Finale gegenGabriela Sabatini. Ich trug damals ein gestreiftes Hemd, das gleichewie in allen Grand Slam-Finals 1988. Nach dem verwandelten Matchballsprang ich auf, schrie: 'Steffi, du bist ein Tier!'Dr. Claus Stauder (Präsident des Deutschen Tennis Bundes1985-1999):"Der Golden Slam bestätigt meiner Meinung nach wie nichts anderesdie Einmaligkeit der Karriere von Steffi Graf. Ein solcher Erfolgwird kaum jemals wiederholbar sein."Barbara Rittner (Head of Women's Tennis, gewann mit Graf den FedCup 1992):"Das war eine unglaubliche Leistung, die bis heute einmalig ist.Ich bezweifle stark, dass das noch mal jemand schaffen wird. DerGolden Slam zeigt auch nach all den Jahren, was für eine besondereSpielerin Steffi war."Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell