30 Jahre Friedliche Revolution: Festakt live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Am Mittwoch, 9. Oktober 2019, überträgt das ZDF von 10.45 bis13.00 Uhr live den Festakt zu "30 Jahre Friedliche Revolution" ausdem Gewandhaus in Leipzig. Die Gedenkfeier soll die FriedlicheRevolution als Resultat freiheitlich-demokratischen Handelns würdigen- Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält in diesem Jahr die"Rede zur Demokratie", die seit 2001 zu den Höhepunkten derVeranstaltungen zum 9. Oktober zählt. Die ehemaligeDDR-Bürgerrechtlerin Freya Klier tritt als Festrednerin im Gewandhausauf.Der 9. Oktober 1989 gehörte zu den entscheidenden Tagen derFriedlichen Revolution in der DDR. An diesem Tag demonstrierten inLeipzig rund 70.000 Menschen gegen das SED-Regime der DDR. WenigeWochen später fiel die Mauer.ZDF-Moderator Andreas Klinner begrüßt die Fernsehzuschauer zurLive-Übertragung aus Leipzig. Die Veranstaltung wird musikalischuntermalt vom Gewandhausorchester unter Leitung vonGewandhauskapellmeister Andris Nelsons.Zwischen dem 3. Oktober 2019, dem Tag der Deutschen Einheit, unddem 9. November 2019, dem Jahrestag des Mauerfalls, beleuchtet dasZDF die Friedliche Revolution und die Wende in verschiedenen neuenDokumentationen und Fernsehfilmen, in fünf "Langen Doku-Nächten"sowie in Live-Übertragungen von den Feierlichkeiten rund um dasJubiläum. Einen umfassenden und informativen Schwerpunkt zu "30 JahreMauerfall" bietet zudem die ZDFmediathek mit einer Vielzahl vonAbrufvideos zum Jubiläums-Thema.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/30jahremauerfallPressemappe: https://kurz.zdf.de/Gssf/ZDFmediathek:https://zdf.de/geschichte/30-jahre-mauerfall-100.htmlhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell