30 Jahre Europamagazin / Jubiläumssendung aus Budapest am Sonntag, 6. Oktober, um 12:45 Uhr im Ersten (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Im geschichtsträchtigen Herbst des Jahres 1989 geht am 7. Oktoberdas wechselweise von SWR und WDR verantwortete "Europamagazin" an denStart - in einer Zeit, die im Zeichen weltpolitischer Ereignissesteht. Der Eiserne Vorhang ist porös geworden. Mehr und mehrDDR-Bürgerinnen und -Bürger gelangen via Ungarn und dieTschechoslowakei in den Westen. Demonstranten in Leipzig und Danzigfordern demokratische Rechte. Die nach dem Zweiten Weltkriegzementierte Teilung Europas wird überwunden."Europamagazin" am 6. Oktober 2019 aus BudapestDie Jubiläumssendung am 6. Oktober 2019 erinnert an die beidenEreignisse aus dem Jahr 1989. Im Mittelpunkt der 30-minütigen Sendungsteht die ungarische Hauptstadt Budapest. Moderatorin HendrikeBrenninkmeyer (SWR) trifft in einem Gang durch die Geschichte Zeugendes damaligen Umbruchs sowie der politischen Entwicklungen in Ungarn.Was ist aus dem einstigen Hoffnungsträger Viktor Orbán geworden?Wohin entwickelt sich Polen? Beide Länder erleben derzeit unerwartetedemokratische Rückschritte. Auf den Rausch der EU-Osterweiterung sindErnüchterung und teils auch Enttäuschung gefolgt. Darüber hinaushinterfragen ARD-Korrespondent*innen, warum die Europäische Union 30Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zunehmend in Frage gestelltwird. Herausragendstes Beispiel dafür ist der bevorstehende AustrittGroßbritanniens aus der 28-Staaten-Gemeinschaft.Die geplanten Themen der Sendung im Einzelnen:- Brüssel: 30 Jahre "Europamagazin" - ein interner Rückblick (JudithWedel/WDR, ARD-Studio Brüssel)- Budapest: Ungarns Weg nach Europa, On-Reportage (HendrikeBrenninkmeyer/SWR)- Budapest: Ungarn - vom Hoffnungsträger zum Problemland (ChristianLimpert/BR, ARD-Studio Wien)- Warschau: Polen vor der Wahl - wie demokratisch ist das Land noch?(Olaf Bock/WDR, ARD-Studio Warschau)- London: Die Briten auf dem Absprung, (Annette Dittert/NDR,ARD-Studio London)- Stuttgart: Mauerfall und Osterweiterung - wie die EU davonprofitierte (Vera Rudolph/SWR)Das "Europamagazin" wurde 1989 nach der Idee vonSWF-Redaktionsleiter Ausland Johannes Georg-Müller sowieSWF-Chefredakteur Thomas Reimer geboren und wurde von der erstenAusstrahlung an im Wechsel mit dem WDR produziert. Die erste Sendungwurde am 7. Oktober 1989 unter Verantwortung des SWF produziert undvon Thomas Reimers moderiert. In der Zeit vom 7. Oktober 1998 bis zum29. September 2019 wurden insgesamt 1232 Sendungen des Europamagazinsausgestrahlt - davon 621 unter Federführung des WDR und 611 inVerantwortung des SWR (darunter 211 des damaligen SWF bis 29. August1998)."Europamagazin",Jubiläumssendung aus Budapest am Sonntag, 6. Oktober, 12:45 bis13:15 Uhr im Ersten Moderation: Hendrike Brenninkmeyer (SWR)