30 % der Fläche in Deutschland sind Wald

Wiesbaden (ots) - Knapp 30 % der Fläche Deutschlands sindWaldflächen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, prägt der Wald mit einer Fläche von 106 380 km² (29,7 %)die Landschaft nach den Landwirtschaftsflächen (182 178 km² oder 50,9%) am stärksten. Im Vergleich dazu betragen die Flächen für Siedlung32 986 km² (9,2 %) und für Verkehr 18 046 km² (5,0 %).Die waldreichsten Länder sind Rheinland-Pfalz (40,6 % derGesamtfläche), Hessen (39,8 %) und Baden-Württemberg (37,8 %). Diewaldärmsten Länder unter den Flächenländern sind Schleswig-Holstein(10,3 %), Mecklenburg-Vorpommern (21,2 %) und Niedersachsen (21,5 %).Von den Stadtstaaten hat Berlin mit 17,7 % den größtenWaldflächenanteil, in Bremen liegt der Anteil dagegen nur bei 1,1 %und in Hamburg bei 5,3 %.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2019/GenTable_2019.html zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Pflanzliche Erzeugung und Flächennutzung Telefon: (0611) 75- 8620www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell