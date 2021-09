30 Aktien: Bewegung am Mittwoch zur Mittagszeit!

(NASDAQ:KDMN) stieg um 72,6 % auf 9,15 $. Sanofi gab am Mittwoch bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, das in New York ansässige Biopharmaunternehmen Kadmon im Rahmen eines 1,9 Milliarden Dollar schweren Bargeschäfts zu übernehmen.(NASDAQ:ARQQ) stieg um 38% auf $15,55, nachdem sie am Dienstag um 22% gestiegen war.(NASDAQ:ICUI) kletterten um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!