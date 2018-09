30,5 % der Krankenhausentbindungen per Kaiserschnitt im Jahr 2017

Wiesbaden (ots) - 762 343 Frauen haben 2017 in einem Krankenhausin Deutschland entbunden. Die Zahl lag damit geringfügig über demNiveau von 2016 (761 777). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, lag der Anteil der Krankenhausentbindungen perKaiserschnitt im Jahr 2017 bei 30,5 %. Gegenüber dem Vorjahr bliebdie Kaiserschnittrate damit unverändert.In den meisten Bundesländern ging die Kaiserschnittrate leichtzurück. Entgegen diesem Trend nahm der Anteil derKaiserschnittentbindungen gegenüber 2016 in sechs von sechzehnBundesländern zu. Im Saarland war die Kaiserschnittrate mit 37,2 % amhöchsten. Den niedrigsten Anteil hatte Sachsen mit 24,0 %.Andere Geburtshilfen werden selten angewandt: Eine Saugglocke(Vakuumextraktion) wurde bei 5,9 % der Entbindungen im Jahr 2017eingesetzt, eine Geburtszange bei 0,3 % der Entbindungen.Im Jahr 2017 führten 672 von 1 942 Krankenhäusern in DeutschlandEntbindungen durch. Das entsprach einem Anteil von 34,6 % allerKrankenhäuser. Im Vorjahr hatte der Anteil bei 35,4 % gelegen.777 820 Kinder (einschließlich Zwillings- und Mehrlingsgeburten)wurden im Jahr 2017 im Krankenhaus geboren, 937 mehr als im Jahr2016. Der Anteil der lebend geborenen Kinder betrug in beiden Jahren99,7 %.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Gesundheitsstatistiken, Telefon: +49 (0) 611 / 75 81 07,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell