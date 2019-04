30 000 Vodafone-Kunden von Störung in Mobilfunknetz betroffen

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Ausfall eines Servers hat am Sonntagmorgen in ganz Deutschland zu Störungen im Mobilfunknetz von Vodafone geführt.



30 000 Kunden seien davon betroffen gewesen, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Die Nutzer konnten über mehrere Stunden keine neuen Mobilfunkdatenverbindungen aufbauen. Die Störung war gegen vier Uhr morgens bei einem Server in Hamburg aufgetreten. Am Mittag war die Störung laut Vodafone wieder behoben./ger/DP/he