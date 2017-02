300 Euro mehr je Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen im Jahr 2014

Wiesbaden (ots) - Für die Ausbildung einer Schülerin oder einesSchülers an öffentlichen Schulen gaben die öffentlichen Haushalte imJahr 2014 durchschnittlich 300 Euro mehr aus als im Jahr 2013. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, betrugen dieAusgaben je Schülerin beziehungsweise Schüler im Jahr 2014durchschnittlich 6 700 Euro.Die Ausgaben variierten zwischen den einzelnen öffentlichenSchularten. An allgemeinbildenden Schulen wurden durchschnittlich 7400 Euro ausgegeben und an beruflichen Schulen 4 600 Euro. DieAusgaben je Schülerin beziehungsweise Schüler an Grundschulenbetrugen 5 900 Euro und an Gymnasien 7 800 Euro. Bei denBerufsschulen im dualen System lagen sie bedingt durch denTeilzeitunterricht bei 2 900 Euro.Der größte Teil der Ausgaben für öffentliche Schulen wurde für dasPersonal aufgewendet. Hierauf entfielen im Bundesdurchschnitt 5 500Euro je Schülerin und Schüler. Für die Unterhaltung der Schulgebäude,Lehrmittel und dergleichen wurden durchschnittlich 900 Euro und fürBaumaßnahmen sowie andere Sachinvestitionen wurden durchschnittlich400 Euro je Schülerin beziehungsweise je Schüler ausgegeben.Die höchsten Ausgaben je Schülerin und Schüler wurden für dieStadtstaaten Berlin und Hamburg (jeweils 8 500 Euro) ermittelt, dieniedrigsten für Schleswig-Holstein (5 800 Euro) undNordrhein-Westfalen (5 900 Euro). Bei einem Ausgabenvergleichzwischen den Bundesländern ist zu beachten, dass sich dieSchulstruktur und das Unterrichtsangebot in den einzelnen Ländernunterscheiden, zum Beispiel in der Ganztagsbetreuung, denSchüler-Lehrer-Relationen, der Besoldungsstruktur oder imGebäudemanagement.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Harald Eichstädt,Telefon: +49 (0) 611 / 75 41 35,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell