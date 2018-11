300 Aussteller und 40.000 Besucher: Wichtigste Halal-Messe eröffnet in Istanbul

Berlin (ots) - Bereits zum sechsten Mal findet vom 29. Novemberbis 2. Dezember 2018 unter der Schirmherrschaft der türkischenPräsidentschaft die internationale "Organisation of IslamicCooperation (OIC) Halal Expo" statt. Über 300 nationale undinternationale Aussteller aus den verschiedensten Branchenpräsentieren dort ihre neuen Produkte. Die Veranstalter rechnen anden Ausstellungstagen mit insgesamt rund 40.000 Besuchern. Im Rahmeneiner feierlichen Zeremonie eröffnet der türkische Präsident RecepTayyip Erdogan die Veranstaltung im "Eurasia Show and Art Center" inIstanbul.Halal-Sektor mit hervorragenden WachstumsprognosenDie OIC ist die weltweit größte Organisation für Produkte, dieHalal und damit für Muslime im Rahmen des islamischen Glaubenserlaubt sind. Ziel der Messe ist, den Austausch zwischen Experten,Institutionen und Organisationen der Branche zu fördern undInnovationen zu zeigen. Die vorgestellten Produkte reichen vonNahrungsmitteln, Kosmetika und Textilien bis hin zuFinanzdienstleistungen und Pharmazeutika. Und die Nachfrage nachdiesen Produkten steigt: Experten zufolge wächst der globaleHalal-Lebensmittel- und Lifestyle-Sektor bis 2020 um sechs Prozent.Auch für den deutschen Markt sind die Prognosen mehr als positiv.Expertenkonferenz zu Bekanntheit und Nachhaltigkeit vonHalal-ProduktenAuch in diesem Jahr findet zeitgleich zur "OIC Halal Expo" die"World Halal Summit 2018" statt. Auf der wichtigen Konferenzpräsentieren und diskutieren prominente Vertreter aus einzelnenBereichen der Halal-Industrie zum Thema "Halal and Healthy Life:Awareness and Sustainability" mit Kollegen, Experten und weiterenWirtschaftsvertretern. Im vergangenen Jahr sprachen mehr als 100Redner aus 72 Ländern auf der "World Halal Summit 2017". BeideVeranstaltungen werden vom "Standards and Meterology Institute forIslamic Countries (SMIIC)" und dem "Islamic Centre for Development ofTrade (ICDT)" in Kooperation mit "Discover Events" organisiert.Weitere Informationen erhalten Sie über: www.helalexpo.com.tr/en/Pressekontakt:Faktenkontor GmbH, Bülent Güven,Tel.: 0173-2358459,Mail: buelent.gueven@faktenkontor.deOriginal-Content von: Minsterium für Kultur und Tourismus der Republik Türkei, übermittelt durch news aktuell