Der Dow Jones notiert aktuell (Stand 15:00 Uhr) mit 25296.8 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im Dow Jones liegt derzeit bei 83 Prozent (durchschnittlich), die Stimmung ist neutral. Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Ganz klar im Fokus der Anleger stehen heute 3M, United und Intel. Das hat eine Echtzeit-Stimmungsanalyse der wichtigsten deutschen Online-Foren ergeben.

Besonders stark im Fokus der Anleger steht heute 3M: Die Trendsignal-KI hat erkannt, dass am vergangenen Handelstag in Online Communities mehrfach sehr positiv über 3M gesprochen wurde. Beim Abgleich mit historischen Signalmustern wurde eine starke Ähnlichkeit festgestellt, somit liegt hier ein klares 'Bullish'-Signal vor (Intraday-Prognose: +0.4 Prozent, Trefferquote in der Vergangenheit: 80.3 Prozent). Für 3M liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 295 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 240.45 USD nahezu unverändert (0%).

Nun zu United. Für United liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 274 Prozent. Die Trendsignal-KI erkannte, dass während der vergangenen 24 Stunden mehrfach sehr negativ über United gesprochen wurde. Dieses Stimmungsmuster führte zu einem 'Bearish'-Signal für das Unternehmen (Prognose Intraday: -0.5 Prozent). Dem Signal liegt eine Trefferquote von 63.5 Prozent zugrunde, welche aus dem Vergleich ähnlicher Stimmungsmuster abgeleitet ist. Die Aktie notiert vorbörslich mit 131.49 USD nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Intel: Die Vorzeichen für Intel sind derzeit offensichtlich sehr gut: Der Trendsignal-Algorithmus hat in den vergangenen Stunden festgestellt, dass die meisten Marktteilnehmer aktuell sehr 'bullish' eingestellt sind - sie erwarten weiter steigende Kurse für die Aktie von Intel. Das Trendsignal für den Wert lautet dementsprechend 'bullish', für den heutigen Börsenhandel wird eine Kursveränderung von mindestens +0.6 Prozent erwartet. In der jüngeren Vergangenheit gab es übrigens mehrfach klare Trendsignale für Intel - mit einer überdurchschnittlichen Trefferquote von 70.8 Prozent hat der Trendsignal-Algorithmus hier vielfach unter Beweis gestellt, wie gut sich aus der Stimmung der Anleger präzise Kursprognosen ableiten lassen. Für Intel liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 216 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 44.74 USD nahezu unverändert (0%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.