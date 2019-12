2 zuverlässige REITs mit über 9 % Dividendenrendite, die 2020 interessant werden!

Günstige, zuverlässige Dividendenaktien sind in diesen Tagen selten? Zugegeben, da muss ich dir zunächst ein wenig recht geben. In der aktuellen Börsenwelt, wo viele der globalen Leitindizes von Hoch zu Hoch eilen, sind die defensiven Aktien inzwischen in vielen Fällen ambitioniert bewertet. Aktien mit hohen, zuverlässigen Ausschüttungen könnten entsprechend Mangelware sein.

Allerdings nicht unbedingt in der Welt der Real Estate Investment Trusts, denn hier existieren noch immer so einige Vertreter, die trotz der neuerlichen Rekorde bislang eher auf der Stelle treten. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf die Namen Service Properties (WKN: A2PSPV) und Tanger Factory Outlet (WKN: 886676), die sogar über 9 % Dividendenrendite bieten und außerdem im kommenden Börsenjahr 2020 regelrecht spannend werden dürften.

1) Service Properties: 9,13 % Dividendenrendite!

Ein erster Name, den man in diesem Kontext kennen sollte, ist zunächst der von Service Properties. Dieser US-REIT zahlt gegenwärtig quartalsweise Ausschüttungen in Höhe von 0,54 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 23,65 US-Dollar (16.12.2019, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das einer Dividendenrendite in Höhe von 9,13 %. Definitiv ein hoher Wert.

Allerdings gibt es natürlich gewisse Gründe, weshalb hier die Dividendenrendite momentan so hoch ist. Service Properties investiert nämlich vornehmlich in Hotels und sogenannte „Travel Center“, wobei letztere Raststätten an Highways gleichen, was zumindest im Hotelgeschäft einen stärkeren zyklischen Schwerpunkt offenbart. Oder anders ausgedrückt: Viele Investoren fürchten, dass die aktuellen konjunkturellen Sorgen zu einer nachlassenden Reise-Dynamik führen, wodurch die Dividende hier in Gefahr sein könnte.

Dabei übersieht so mancher jedoch einige wichtige Aspekte. Bei derzeitigen Funds from Operations in Höhe von 0,95 US-Dollar für das dritte Quartal des aktuellen Geschäftsjahres beläuft sich die Ausschüttungsquote hier beispielsweise auf vergleichsweise geringe 57 %, was definitiv einen gewaltigen Puffer für operative Einbrüche beinhalten könnte. Außerdem hält Service Properties die eigene Ausschüttung nicht nur seit mehr als neun Jahren konstant, sondern hat die Dividende zudem mehrfach in kleineren Schritten moderat angehoben.

Hinter dem Namen Service Properties könnte sich daher eine operativ starke und zuverlässige Dividendenaktie verbergen, die auf Basis der Funds from Operations für das dritte Quartal lediglich mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 6,2 bewertet wird. Definitiv eine günstige Ausgangslage, was möglicherweise auch ein gewisses Kurspotenzial beinhaltet.

2) Tanger Factory Outlet: 9,34 % Dividendenrendite!

Ein zweiter US-REIT in diesem Kontext könnte außerdem noch Tanger Factory Outlet Centers sein. Der Betreiber von Outlet-Centern in den USA schüttet dabei gegenwärtig eine Quartalsdividende in Höhe von 0,355 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 15,20 US-Dollar entspricht das einer Dividendenrendite von sage und schreibe 9,34 %.

Neben der Sorge, dass der E-Commerce die Geschäftsgrundlage für den stationären Einzelhandel (und somit auch für Outlet-Center) vernichten könnte, existieren jedoch auch hier gewisse Vorzüge, die Investoren kennen sollten. So handelt es sich bei der Aktie von Tanger Factory Outlet beispielsweise um ein frisches Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten. Bereits im Jahr 2018 hat der REIT nämlich das 25. Jahr in Folge die eigene Dividende angehoben, was hier auf ein hohes Maß an Beständigkeit und moderatem Wachstum schließen lässt.

Des Weiteren ist auch Tanger Factory Outlet weiterhin operativ stark. Alleine im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres beliefen sich die Funds from Operations so beispielsweise auf 0,58 US-Dollar je Anteilsschein, wodurch sich hier das Ausschüttungsverhältnis auf 61,2 % belaufen würde. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 betrug dieser Wert hingegen 2,48 US-Dollar, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis auf Basis dieses Wertes für das Gesamtjahr auf 57,2 % belaufen würde. Auch hier existiert somit noch viel Spielraum für operative Schwächen, womit die Dividende wohl noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte mindestens konstant gehalten werden und moderat weiterwachsen kann.

Zugleich ist auch die Aktie dieses US-REIT mit einem Kurs-FFO-Verhältnis in Höhe von 6,5 auf Basis der Zahlen für das dritte Quartal vergleichsweise günstig bewertet. Sofern Dividendenjäger hier die stabilen Vorzüge dieser Dividendenaktie sehen, könnte sich das ebenfalls schlagartig ändern.

Zwei günstige US-REITs mit stabilen Dividenden

Wie wir daher unterm Strich sehen können, handelt es sich bei Service Properties und Tanger Factory Outlet nicht bloß um zwei US-REITs mit hohen, verlässlichen und operativ stark gedeckten Dividenden jenseits der 9 %-Marke. Nein, hinter diesen Namen verbergen sich sogar preiswerte Aktien, die vom Markt derzeit ignoriert werden.

Klar, beide haben ihre gewissen Sorgenfelder, allerdings könnte die Meinung des Marktes hier übertrieben sein. Möglicherweise ist daher genau jetzt der richtige Zeitpunkt, diese beiden Vertreter ins Auge zu fassen. Zumindest wenn man günstige und operativ starke Ausschütter sucht.

Vincent besitzt Aktien von Service Properties und Tanger Factory Outlet. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet.

