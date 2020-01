2 zuverlässige Dividendenaktien, die mindestens doppelt so viel zahlen wie die Münchener-Rück-Aktie!

Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) gilt als besonders zuverlässige Dividendenaktie. Seit über 50 Jahren zahlt das Unternehmen schließlich bereits eine stets konstante Ausschüttung an die Investoren aus. Das ist eine hohe Messlatte in Puncto Zuverlässigkeit, mit der sich nicht viele Aktien vergleichen können.

Nichtsdestoweniger ist die aktuelle Dividendenrendite vergleichsweise gering. Bei einer zuletzt gezahlten Dividende von 9,25 Euro und einem aktuellen Kursniveau von 263,00 Euro käme die Aktie lediglich auf eine Dividendenrendite von 3,51 %. Auch wenn das durchaus noch als attraktiv gelten kann, konnte die DAX-Aktie historisch gesehen mal mehr.

Wer auf Qualität nicht verzichten möchte, jedoch höhere Dividendenrenditen für erstrebenswert hält, sollte an dieser Stelle besser aufpassen. Denn hier kommen zwei zuverlässige Dividendenaktien, die mindestens eine doppelt so hohe Dividendenrendite vorweisen können.

1. Tanger Factory Outlet

Eine erste zuverlässige Dividendenaktie mit einer doppelt so hohen Dividendenrendite ist die von Tanger Factory Outlet (WKN: 886676). Genauer gesagt handelt es sich hierbei um einen Real Estate Investment Trust, also quasi ein Dividenden-Pur-Paket aus dem Bereich der Immobilienaktien.

Tanger Factory zahlt momentan eine Quartalsdividende in Höhe von 0,355 US-Dollar an die Investoren aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 14,70 US-Dollar einer annualisierten Dividendenrendite von 9,65 % entspricht. Damit beträgt hier das Ausschüttungsniveau sogar fast das Dreifache der Ausschüttungsrendite der Münchener Rück.

Dabei verfügt der US-REIT über eine spannende und insbesondere zuverlässige Dividendenhistorie. Seit inzwischen 26 Jahren erhöht Tanger Factory Outlet Center nämlich bereits die eigenen Ausschüttungen mindestens einmal pro Jahr, wodurch die Aktie seit einem Jahr bereits ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten ist.

Ein Risiko, das es hierbei natürlich im Auge zu behalten gilt, ist der drohende E-Commerce-Zug, der auch Outletcenter bedrohen könnte. Aktuell scheint hier operativ noch vieles im Lot zu sein. Im vergangenen dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres kam Tanger Factory nämlich noch immer auf starke Funds from Operations in Höhe von 0,58 US-Dollar, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis hier gegenwärtig auf 61,2 % beläuft. Definitiv eine interessante, zuverlässige Ausgangslage für einen derart hohen Ausschütter.

2. Royal Dutch Shell

Eine zweite Aktie, die annähernd doppelt so viel zahlt wie die der Münchener Rück, ist die von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S). Der britisch-niederländische Öl- und Erdgasmulti zahlt gegenwärtig eine Quartalsdividende in Höhe von 0,47 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkursniveau von 26,77 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von 6,35 % pro Jahr. Zugegeben, nicht ganz das Doppelte, aber beinahe.

Royal Dutch Shell bringt ebenfalls eine starke Dividendenhistorie mit. Obwohl der Konzern aus dem eher zyklischen Geschäft mit Öl- und Erdgas entstammt, hat das Management hier seit dem Jahre 1945 und somit seit fast 75 Jahren stets die eigene Ausschüttung konstant gehalten. Das ist definitiv bemerkenswert.

Auch für die kommenden Quartale und Jahre könnten die Aussichten weiterhin solide sein. Viele Investoren sorgen sich zwar, dass Öl ein auslaufender fossiler Energieträger ist, allerdings wird der Wandel nicht von heute auf morgen erfolgen. Zudem ist das Ölpreisniveau bei einem derzeitigen Brentkurs von über 68 US-Dollar mehr als ausreichend, damit Ölkonzerne hier üppige Gewinne zur Deckung ihrer Dividenden einfahren können. Für die Aktie von Royal Dutch Shell scheinen die Zeichen der Zeit daher zumindest noch mittelfristig auf stabile Ausschüttungen zu stehen, womöglich sogar langfristiger, als so mancher Investor derzeit denkt.

Für alle, die etwas mehr möchten!

Die Aktie der Münchener Rück bleibt somit weiterhin eine starke und attraktive Dividendenperle. Nichtsdestoweniger ist die derzeitige Dividendenrendite vergleichsweise gering, wobei hier im kommenden Jahr eine Dividendenerhöhung folgen könnte.

Für alle, die aus dem Stegreif etwas mehr möchten, könnten die Aktien von Tanger Factory Outlet oder Royal Dutch Shell durchaus interessant sein. Möglicherweise bietet sich hier ein näherer Blick durchaus an.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück, von Royal Dutch Shell und Tanger Factory Outlet. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2020