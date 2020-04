2 zeitlose Aktien, die man jetzt kaufen und die nächsten 20 Jahre halten kann!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Das erfolgreiche langfristige Investieren erfordert natürlich etwas Mut. Speziell in der aktuellen Krise könnte es viele Chancen geben. Die besten unter diesen zu identifizieren kann dabei aus vielerlei Gesichtspunkten angegangen werden.

In meinen Augen ist dabei ein zeitloses Geschäftsmodell ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf zwei Aktien, die ein solches besitzen. Und jetzt womöglich relativ preiswert zu haben sind, vor allem auf Sicht von 20 Jahren oder noch mehr.

Münchener Rück: Die Dividenden holen den Kaufpreis raus!

Eine erste Aktie, bei der die 20 Jahre eine besondere Bedeutung haben, ist die der Münchener Rück (WKN: 843002). Aber kommen wir zunächst auf das zeitlose Geschäftsmodell zu sprechen: Generell versichert der DAX-Versicherer gewisse Risiken und Unvorhersehbarkeiten. Ein durchaus volatiles Geschäftsmodell, speziell in Krisenzeiten. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg hat das Unternehmen bereits hervorragende Resultate erzielt.

Einerseits sollte man als Investor bedenken, dass auch das Versichern von Risiken ein mathematisches Problem ist. Einzelne Jahre können dabei zwar durchwachsen sein, so wie das aktuelle. Allerdings wird es über Jahre hinweg immer solide Prämien geben. Und in weniger turbulenten bis eben normalen Jahren einen Überschuss, den der DAX-Konzern abschöpfen kann.

Dieser Überschuss war in den letzten 50 Jahren so ausreichend, dass stets eine stabile Dividende ausgezahlt werden konnte. Ein Indikator für eine stabile Historie und ein zeitloses, defensives Geschäftsmodell, das so lange greift, wie Versicherungslösungen notwendig sind. Also im Endeffekt so lange, wie es versicherungswürdige Vermögenswerte gibt. Oder eben immer.

Die günstige Bewertung der Münchener Rück hat jetzt zu einem bemerkenswerten Aspekt geführt: Innerhalb der nächsten 20 Jahre und ausgehend von einem derzeitigen Aktienkurs von 171,60 Euro (03.04.2020, maßgeblich für alle Kurse) und einer Dividende in Höhe von 9,80 Euro würde es lediglich 17,5 Jahre bei konstanten Zahlungen dauern, bis die Dividenden den Aktienkurs zumindest brutto wieder herausgeholt haben. Das entspricht derzeit einer Dividendenrendite von 5,71 %, was ein mindestens solides Ausschüttungslevel für die kommenden Jahre sein sollte. Vielleicht sogar mehr.

Softbank: Die Tech-Welt wird nicht weniger langweilig

Die Tech-Welt ist grundsätzlich sehr schnelllebig. Einige Unternehmen wird das in den kommenden Jahren den Kopf und Kragen kosten. Einige werden ihre operative Stärke neuen, disruptiven Trends opfern müssen. Allerdings viele auch aus einem langfristig orientierten Blickwinkel emporsteigen.

Eine Aktie, mit deren Hilfe man von diesen Trends profitieren kann, ist dabei die Softbank (WKN: 891624). Die japanische Beteiligungsgesellschaft versucht stets am Puls der zukünftigen Tech-Trends zu sein. Das mag so manches Mal danebengehen, wie zuletzt bei WeWork. Im Endeffekt handelt es sich dabei jedoch um ein stabiles, krisenbeständiges Geschäftsmodell.

Unter der Voraussetzung, dass die Softbank niemals einen irreparablen Fehler begehen und Tech immer ein lukratives Geschäftsmodell bleiben wird, können die Japaner immer investieren. Beteiligungsgesellschaften funktionieren vom Grundsatz her schließlich so lange, wie es Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und, eben, die liquiden Mittel.

Dabei könnte die Softbank derzeit ein echter Schnapper sein. Einem derzeitigen Shareholder Value von 10.300 Yen steht lediglich ein Aktienkurs in Höhe von ca. 3.700 Yen gegenüber. Wohl ein Grund, weshalb auch das Management jetzt ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 18 Mrd. US-Dollar aufgelegt hat. Das sollte den Wert, den jede Aktie verbrieft, grundsätzlich noch einmal weiter erhöhen. Und womöglich auch den Aktienkurs mittel- bis langfristig.

Aktien für die nächsten Jahrzehnte

Für mich wären die Aktien der Softbank und der Münchener Rück spannende Kandidaten, wenn es um das langfristige Investieren geht. Kurzfristig mag es immer mal Unsicherheiten geben, die jedoch von der Perspektive über Jahre und Jahrzehnte hinweg kompensiert werden können. Und von defensiven, stets aktuellen Geschäftsmodellen.

Ob du das auch so siehst und die Aktien für preiswert befindest, ist eine andere Frage. Jedoch vielleicht eine, über die du im Folgenden etwas näher nachdenken möchtest.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Softbank.

