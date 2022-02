2 unaufhaltsame Wachstumsaktien mit einem Minus von 47 % und 67 %, die man jetzt kaufen sollte

Wichtige Punkte

Unüberlegte Ausverkäufe schaffen oft Kaufgelegenheiten für langfristige Investoren.

Roku ist das beliebteste Smart-TV-Betriebssystem der Welt.

MercadoLibre ist der größte Online-Marktplatz in Lateinamerika.

Die Wall Street ist besorgt über die Inflation, die im Dezember ein 40-Jahres-Hoch erreicht hat, und über die Auswirkungen der steigenden Zinsen auf die Unternehmensgewinne. Infolgedessen haben viele Anleger ihr Geld aus Aktien abgezogen, und der technologielastige Nasdaq Composite ist von seinem Allzeithoch um 12 % gefallen. Wachstumswerte wie Roku (WKN:A2DW4X) und MercadoLibre (WKN:A0MYNP) wurden mit einem Rückgang von 67 bzw. 47 % noch härter getroffen.

Diese unbedachten Verkäufe sind jedoch in der Regel eine Reaktion auf kurzfristigen Gegenwind, und da etwa 80 % der US-Aktien algorithmisch gehandelt werden (d. h. automatisch von Maschinen auf der Grundlage mathematischer Modelle), kann sich ein kleiner Ausverkauf leicht zu einer Lawine auswachsen. Aus diesem Grund scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, um ein paar Aktien von Roku und MercadoLibre zu kaufen, die beide starke Unternehmen in schnell wachsenden Branchen sind.

Das solltest du wissen.

1. Roku

Roku ist das Tor zur Streaming-Unterhaltung geworden. Das Betriebssystem des Unternehmens (Roku OS) ist die einzige Plattform, die speziell für Connected TV (CTV) entwickelt wurde, während Konkurrenzprodukte wie Amazons Fire OS und Samsungs Tizen OS ursprünglich für mobile Geräte entwickelt wurden. Das Management von Roku ist überzeugt, dass seine Produkte ein besseres Fernseherlebnis bieten, und das Unternehmen hat diesen Vorteil in einen ernsthaften Wettbewerbsvorteil verwandelt.

Im Jahr 2021 hatte Roku einen Marktanteil von 32 % bei der gesamten Streaming-Zeit – das ist mehr als die beiden nächsten Konkurrenten Amazon und Samsung zusammen. Natürlich ist das Engagement der Nutzer für die Werbetreibenden Gold wert, sodass Roku in der ersten Jahreshälfte 45 % der programmatischen CTV-Werbeausgaben für sich verbuchen konnte, mehr als die nächsten acht Wettbewerber zusammen.

Es überrascht nicht, dass die Performance des Unternehmens solide ist. Im dritten Quartal stieg die Zahl der aktiven Kunden um 23 % auf 56,4 Millionen, der Umsatz um 51 % auf 680 Millionen US-Dollar und Roku erzielte einen GAAP-Gewinn von 0,48 Dollar pro verwässerter Aktie, gegenüber 0,09 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Vorjahr.

Die Wachstumsstrategie von Roku konzentriert sich auf die Erweiterung des eigenen werbefinanzierten Streamingdienstes The Roku Channel um Originalinhalte. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen über 50 Originaltitel vorgestellt, darunter seinen ersten abendfüllenden Film, und die Resonanz der Zuschauer war überwältigend positiv. Daher haben sich die Streaming-Stunden auf dem Roku Channel im letzten Quartal mehr als verdoppelt, und er gehört zu den fünf beliebtesten Kanälen auf der Plattform.

Kurz gesagt: Roku hat sich als wichtiger Akteur in der Streaming-Branche etabliert und verfolgt eine starke Wachstumsstrategie. Das sollte Roku dabei helfen, die enormen Chancen im Bereich der Online-Videowerbung zu nutzen, ein Markt, der laut Omdia bis 2024 ein Volumen von 120 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Deshalb könnte dich diese Wachstumsaktie auf lange Sicht reicher machen.

2. MercadoLibre

MercadoLibre ist in 18 Ländern Lateinamerikas aktiv und hat sich zum größten Ökosystem für E-Commerce und digitale Zahlungen in der Region entwickelt. Sein Marktplatz hat durchschnittlich 667 Millionen Besucher pro Monat, fast viermal so viel wie der nächstgrößere Konkurrent. Die Fintech-Plattform Mercado Pago stärkt diesen Vorteil, indem sie den digitalen Zahlungsverkehr in einer Region demokratisiert, in der nur relativ wenige Menschen ein Bankkonto oder eine Debitkarte besitzen.

MercadoLibre bietet auch eine Reihe von Mehrwertprodukten an, darunter Versand- und Erfüllungsdienstleistungen über Mercado Envíos und Zugang zu Finanzierungen über Mercado Crédito. Es überrascht nicht, dass diese Produkte bei den Händlern immer beliebter werden. Im dritten Quartal wurden 97 % der Artikel über Mercado Envíos versandt, gegenüber 92 % im Vorjahr, und das Kreditportfolio von Mercado Crédito wuchs um 529 % auf 1,1 Mrd. US-Dollar.

Diese Produkte machen die Plattform von MercadoLibre sehr attraktiv. Anders ausgedrückt: Je mehr sich ein Händler auf das Unternehmen verlässt, desto schwieriger ist es, die Verbindung zu kappen und die Plattform zu wechseln. Und das hat zu einer beeindruckenden finanziellen Leistung geführt. Im letzten Quartal hat MercadoLibre sowohl auf dem Marktplatz als auch auf der Fintech-Plattform eine Umsatzsteigerung von 73 % auf 1,9 Mrd. US-Dollar erzielt. Das Unternehmen erzielte einen GAAP-Gewinn von 1,92 US-Dollar pro verwässerter Aktie, gegenüber 0,28 US-Dollar pro verwässerter Aktie im Vorjahr.

Die Aktionäre haben guten Grund zu glauben, dass MercadoLibre diesen Schwung beibehalten kann. Online-Shopping und digitaler Zahlungsverkehr werden in Zukunft immer beliebter werden, und die Netzwerkeffekte, die das Geschäft von MercadoLibre antreiben – mehr Käufer bringen mehr Verkäufer, und mehr Verkäufer bringen mehr Käufer – sollten dem Unternehmen helfen, seine Vormachtstellung zu behaupten.

Darüber hinaus wird die Aktie derzeit mit dem 8,2-Fachen des Umsatzes gehandelt und liegt damit deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt eines KUV von 13,9. Daher ist die MercadoLibre-Aktie (relativ gesehen) so günstig wie seit 2016 nicht mehr, als sie zum 5,8-Fachen des Umsatzes gehandelt wurde. Deshalb ist dieser Wachstumswert im Moment ein echter Kauf.

Der Artikel 2 unaufhaltsame Wachstumsaktien mit einem Minus von 47 % und 67 %, die man jetzt kaufen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Trevor Jennewine auf Englisch verfasst und am 09.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Trevor Jennewine besitzt Amazon, MercadoLibre und Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon, MercadoLibre und Roku.

Motley Fool Deutschland 2022