2 unaufhaltsame Aktien zum Kaufen und für immer Halten

Wichtige Punkte

Diese beiden Unternehmen sind führend in ihren jeweiligen Bereichen.

HCA Healthcare erholt sich weiterhin von den Folgen der Pandemie und bietet attraktive Perspektiven.

Veeva ist für viele Life-Science-Unternehmen unentbehrlich geworden und expandiert in neue Branchen.

Viele Menschen fragen sich, ob es klug ist, gerade jetzt Aktien zu kaufen, wenn man bedenkt, wie unbeständig der Markt in letzter Zeit war, ganz zu schweigen von verschiedenen schwierigen wirtschaftlichen Problemen wie der Inflation. Natürlich ist es immer klug, eine gesunde Summe Geld für mögliche unvorhergesehene Regentage zu sparen, aber für diejenigen, die es sich leisten können, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Aktien einzusteigen.

Es stimmt zwar, dass die Aktienmärkte etwas unberechenbar sind, aber langfristig denkende Investoren wissen, dass es sich in der Regel auszahlt, den Kurs zu halten. Das gilt besonders, wenn du in solide Unternehmen investierst. In diesem Sinne sind hier zwei Aktien, die es wert sind, jetzt gekauft und für viele Jahre gehalten zu werden: HCA Healthcare (WKN: A1JFMW, -2,36 %) und Veeva Systems (WKN: A1W5SA, 2,82 %).

1. HCA Healthcare

Die Krankenhauskette HCA Healthcare hatte im Zuge der Pandemie einige Probleme. Die Auslastung der Einrichtungen ging in der schlimmsten Zeit des Ausbruchs zurück. Und während sich die Besucherzahlen in den Krankenhäusern des Unternehmens im letzten Jahr zu erholen begannen, beeinträchtigten neue Varianten des Coronavirus – wie Omicron – das Geschäft erneut. Trotz dieser Probleme hat HCA Healthcare im vergangenen Jahr eine solide Leistung erbracht.

Im Jahr 2021 stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 14 % auf 58,8 Mrd. US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von HCA Healthcare lag bei 17,5 US-Dollar, was einer Steigerung von 50,7 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 entspricht.

Da die Pandemie anscheinend etwas abflaut, ist zu erwarten, dass HCA Healthcare in diesem Jahr weiterhin gute Ergebnisse erzielt. Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, ist der Gegenwind, den das Unternehmen durch den Ausbruch der Pandemie erfährt, nur vorübergehend. Noch wichtiger ist, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens gut sind. Ein Grund dafür ist die alternde Bevölkerung in den USA. Schätzungen zufolge wird der Anteil der über 65-Jährigen an der US-Bevölkerung im Jahr 2060 bei 25 % liegen. Im Jahr 2019 waren es noch 16 %.

Je älter die Menschen werden, desto mehr medizinische Leistungen nehmen sie in Anspruch. Die Einnahmen von HCA Healthcare basieren auf der Auslastung und den Leistungen, die Ärzte für ihre Patienten bereitstellen. Deshalb werden die Alterungstendenzen das Umsatzwachstum des Unternehmens ankurbeln, vorausgesetzt, es gelingt ihm, in den kommenden Jahren eine führende Krankenhauskette zu bleiben. Das scheint wahrscheinlich zu sein.

HCA Healthcare verfügt über eines der beeindruckendsten Netzwerke in den USA mit 182 Krankenhäusern (Stand: Ende 2021). Die Einrichtungen des Unternehmens sind vor allem in Texas und Florida konzentriert; in diesen beiden Bundesstaaten werden 2021 49 % der Einnahmen erzielt. HCA Healthcare verfügt außerdem über ein breit gefächertes Portfolio an Einrichtungen, das Akutkrankenhäuser, Operationszentren, psychiatrische Kliniken und mehr umfasst.

Das spricht für die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Patienten anzuziehen, was sich auf lange Sicht positiv auf den Umsatz und das Ergebnis von HCA Healthcare auswirken wird.

2. Veeva Systems

Die Life-Sciences-Branche ist stark reguliert, was mit erheblichen Risiken in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen verbunden ist. Veeva Systems macht es Life-Science-Unternehmen leichter, die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu gewährleisten, indem es eine Reihe von cloudbasierten Tools anbietet, die die Markteinführung von Produkten erleichtern. Diese Tools helfen Life-Science-Unternehmen auch, ihre Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

Veeva ist einer der führenden Anbieter von cloudbasierten Lösungen für Life-Science-Unternehmen und angesichts des Wertes seiner Angebote ist es nicht verwunderlich, dass das Unternehmen steigende Umsätze und Gewinne verzeichnen konnte. Das Geschäftsjahr 2022 von Veeva endete am 31. Januar 2022 und in diesem Zeitraum stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf 1,9 Mrd. US-Dollar. Unterm Strich stieg der Nettogewinn im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr von 427,4 Mio. US-Dollar um 12,5 %.

Das Besondere am Geschäft von Veeva Systems ist, dass seine Dienstleistungen sehr beständig sind, was sich in den Bindungsquoten für seine Abonnementlösungen zeigt, die in der Regel im unteren bis mittleren 120-%-Bereich liegen. Veeva Systems hat die Angewohnheit, noch mehr Dienste an seine Kunden zu verkaufen und neue Dienste in sein Portfolio aufzunehmen. Das ist ein gutes Zeichen. Diese Dynamik wird Veeva Systems helfen, seinen Umsatz weiter zu steigern, ganz abgesehen davon, dass es in der riesigen 2,2 Billionen US-Dollar schweren Biowissenschaftsbranche noch viel Potenzial für Wachstum gibt.

Veeva Systems hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 einen Jahresumsatz von 3 Mrd. US-Dollar zu erzielen. Die Expansion in andere stark regulierte Branchen wie Chemie, Kosmetik und Konsumgüter bietet dem Unternehmen noch mehr Möglichkeiten. Die Führungsposition in der Life-Sciences-Branche – gepaart mit potenziell profitablen Vorstößen in neue Märkte – sollte in den kommenden Jahren Wunder für dieses Gesundheitsunternehmen bewirken.

