2 unaufhaltsame Aktien, die aus 200.000 US-Dollar bis 2030 1 Million US-Dollar machen können

Wichtige Punkte

Upstart hat die Zahl seiner Autohäuser in nur zwölf Monaten verdreifacht und damit seinen Umsatz erhöht.

Advanced Micro Devices könnte eine glänzende Zukunft im Metaverse haben, aber seine bestehenden Segmente generieren bereits ein enormes Wachstum.

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, aber die beste Anlagestrategie im Jahr 2022 wird sich nicht allzu sehr von dem besten Plan im Jahr 2021 unterscheiden: Konzentriere dich auf die Langfristigkeit. Die jüngste Volatilität an den Aktienmärkten, vor allem bei Technologiewerten, kann Anleger/innen dazu verleiten, kurzsichtige Entscheidungen zu treffen – aber das sollte vermieden werden.

Die Geschichte bestätigt das Argument, dass Zeit am Markt besser ist als Timing. Qualitätsaktien zu kaufen und sich in Geduld zu üben, ist ein Erfolgsrezept, vor allem wenn die Unternehmen gute Gewinne und hohe Wachstumsraten haben. Deshalb sind diese beiden Aktien die besten Kandidaten, um bis 2030 das Vierfache an Rendite zu erzielen.

1. Das Argument für Upstart

Künstliche Intelligenz (KI) wird eine der transformativsten Technologien unserer Zeit sein. Sie wird in fast jeder Branche eingesetzt, meist hinter den Kulissen, um komplexe Aufgaben zu erledigen, für die früher Tausende von Stunden menschlicher Arbeit nötig waren. Upstart Holdings (WKN: A2QJL7) nutzt KI, um die Kreditvergabe zu verändern, und stellt das jahrzehntealte FICO-Scoring-System zur Bewertung potenzieller Kreditnehmer infrage.

Der KI-Algorithmus des Unternehmens kann über 1.000 Daten auswerten, um sich ein umfassenderes Bild von der Kreditwürdigkeit einer Person zu machen, und in 67 % der Fälle trifft er eine sofortige Entscheidung. Normalerweise würde dies Zweifel an der Genauigkeit aufkommen lassen, aber von Upstart bewilligte Kreditnehmer/innen geraten bis zu 75 % seltener in Verzug als solche, die auf herkömmliche Weise bewertet werden.

Upstart verdient an den Gebühren, die es für die Kreditvergabe an eine Bank erhebt, geht also selbst kein Kreditrisiko ein. Nachdem Upstart sein Fundament in der Vergabe unbesicherter Kredite gelegt hat, wagt es sich jetzt an den viel größeren Markt der Autofinanzierung heran und arbeitet mit 291 Händlern in ganz Amerika zusammen, die seine neue Upstart-Auto-Retail-Vertriebs- und Kreditsoftware nutzen. Allein in den letzten zwölf Monaten ist die Zahl der Autohäuser um 219 % gestiegen.

Kennzahl 2019 2021 (Schätzung) CAGR Umsatz 159 Mio. USD 806 Mio. USD 125 % Gewinn (Verlust) pro Aktie (0.03 USD) 1,95 USD k. A.

DATENQUELLEN: UPSTART, YAHOO! FINANCE; CAGR = DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE

Damit die Aktie von Upstart bis 2030 aus 200.000 US-Dollar eine Million US-Dollar macht, müsste das Unternehmen seinen Umsatz bis dahin jedes Jahr um 23 % steigern. Das setzt voraus, dass das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis gleich bleibt. Wie die obige Tabelle zeigt, ist Upstart gerade dabei, diese 23 % Wachstumsrate zu erreichen.

Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Jahr 2022 zum ersten Mal die Marke von 1 Milliarde US-Dollar Jahresumsatz überschreiten wird. Und nachdem Upstart die Erwartungen im Jahr 2021 deutlich übertroffen hat, sollten die Investoren sehr optimistisch sein, was die Zukunft angeht.

2. Das Argument für Advanced Micro Devices

Um künstliche Intelligenz zu betreiben, werden hochentwickelte Computerchips benötigt. Diese Hardware wird von Halbleiterspezialisten wie Advanced Micro Devices (WKN: 863186) hergestellt. Obwohl KI für das Unternehmen noch ein aufstrebendes Segment ist, stellt AMD Chips für viele Technologien und Geräte her, die für den Durchschnittsverbraucher wichtig geworden sind.

Für Computer, mobile Geräte und sogar Spielkonsolen wie die Xbox von Microsoft oder die PlayStation von Sony ist AMD oft der Chip-Hersteller der Wahl. Ende 2021 schloss das Unternehmen sogar einen Vertrag mit Tesla ab, um die Infotainmentsysteme in den Elektrofahrzeugen Model S und Model X zu betreiben.

Aber die nächste große Chance für AMD könnte im Metaverse liegen. Seine LiquidVR-Technologie wurde entwickelt, um ein reibungsloses Grafikerlebnis mit seinen Halbleitern in Virtual-Reality-Anwendungen zu gewährleisten, und das Unternehmen hat spezielle Versionen dieser Produkte für die Oculus-Headsets entwickelt, eine Marke von Meta Platforms. Dies könnte in Zukunft ein wichtiger Wachstumstreiber sein, auch wenn die aktuelle Leistung von AMD nicht unbedingt mehr Schub braucht.

Kennzahl 2019 2021 (Schätzung) CAGR Umsatz 6.7 Mrd. USD 16.1 Mrd. USD 55 % Gewinn pro Aktie 0,30 USD 2,63 USD 196 %

DATENQUELLEN: ADVANCED MICRO DEVICES, YAHOO! FINANCE; CAGR = DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE WACHSTUMSRATE

Zur Erinnerung: 23 % pro Jahr ist die Wachstumsrate, die nötig ist, um die AMD-Aktie bis 2030 zu vervierfachen, vorausgesetzt, die aktuellen Kurs-Umsatz- und Kurs-Gewinn-Verhältnisse bleiben konstant. Selbst wenn sich das Umsatzwachstum von AMD halbieren würde, läge das Unternehmen immer noch über dieser Marke. Und auf der Ertragsseite hat das Unternehmen sogar noch mehr Spielraum.

Aber mit neuen und aufregenden Technologien, die im Metaverse auftauchen, und mit weiteren Fortschritten in der künstlichen Intelligenz ist es möglich, dass AMD in Zukunft sogar noch mehr Wachstum findet, anstatt weniger.

Der Artikel 2 unaufhaltsame Aktien, die aus 200.000 US-Dollar bis 2030 1 Million US-Dollar machen können ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition des Premium-Beratungsdienstes Motley Fool übereinstimmt. Eine Investitionsthese in Frage zu stellen - selbst eine unserer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Anthony Di Pizio auf Englisch verfasst und am 19.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Anthony Di Pizio besitzt keine der genannten Aktien. Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Inc., Microsoft, Tesla und Upstart Holdings, Inc.

Motley Fool Deutschland 2022