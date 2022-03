2 unauffällige REITs, die einen für das Leben rüsten können

Wichtige Punkte

Extra Space Storage hat in den letzten zehn Jahren im Stillen die beste Performance unter den REITs erzielt.

Medical Properties Trust ist seit seinem Börsengang ein heimlicher Vermögensschöpfer.

Beide REITs sollten auch in den kommenden Jahren Werte für Investoren schaffen.

Real Estate Investment Trusts (REITs) haben sich in der Vergangenheit als hervorragende Investitionen erwiesen. Der Sektor kann auf eine lange Erfolgsbilanz mit stetig steigenden Dividenden und attraktiven Kapitalgewinnen verweisen. Dadurch eignen sie sich hervorragend für den langfristigen Vermögensaufbau.

Einige REITs haben über die Jahre hinweg fantastische Arbeit geleistet, um ihre Anleger zu bereichern. Zwei, die von den meisten Anlegern nicht beachtet wurden, sind Extra Space Storage (WNK: A0B7S6, 0,87 %) und Medical Properties Trust (WKN: A0ETK5, 0,78 %). Hier ist der Grund, warum Investoren diese REITs nicht länger übersehen sollten.

Aus dem Schatten heraustreten

Der Self-Storage-REIT Extra Space Storage stand bisher weitgehend im Schatten des Branchenführers Public Storage. Das Unternehmen hat die Branche lange Zeit dominiert und verfügte im vergangenen Jahr über ein branchenführendes Portfolio von fast 2.800 Selfstorage-Anlagen mit einer vermietbaren Nettofläche von 198 Millionen Quadratfuß in 39 Bundesstaaten. Zum Vergleich: Das Portfolio von Extra Space umfasste fast 2.100 Selfstorage-Anlagen mit 160,9 Millionen Quadratfuß in 41 Bundesstaaten.

Was der Emporkömmling Extra Space seinem größeren Konkurrenten jedoch voraushat, ist seine unheimliche Fähigkeit, seine Investoren zu bereichern. In den letzten zehn Jahren hat Extra Space Storage eine Gesamtrendite von mehr als 1.200 % erzielt. Damit hat Extra Space Storage alle börsennotierten REITs übertroffen und liegt Lichtjahre vor der Gesamtrendite von Public Storage, die in diesem Zeitraum mehr als 290 % betrug.

Die Fähigkeit von Extra Space, ein branchenweit führendes Wachstum der betrieblichen Erträge (FFO) pro Aktie zu erzielen, hat zu diesen Renditen beigetragen. Ein wichtiger Faktor ist sein branchenführendes Managementgeschäft. Das Unternehmen betreibt Selfstorage-Anlagen, die sich im Besitz Dritter befinden, und erzielt so lukrative Managementeinnahmen. Dieses Geschäft bietet auch einen stetigen Strom von Übernahmemöglichkeiten. Extra Space kann Objekte kaufen, die es gut kennt, wenn der derzeitige Eigentümer sich zum Verkauf entschließt.

Extra Space dürfte auch in den kommenden Jahren Werte für seine Investoren schaffen. Das Unternehmen hat noch enorme Wachstumschancen vor sich. Extra Space ist zwar inzwischen der zweitgrößte Self-Storage-REIT, hat aber nur einen Anteil von etwa 8 % am stark fragmentierten US-amerikanischen Self-Storage-Markt. Das Unternehmen schätzt, dass 43 % des Marktes aus Immobilien mit institutioneller Qualität bestehen, die derzeit nicht von REITs kontrolliert werden. Das bietet dem Unternehmen eine enorme Chance, sein eigenes und sein verwaltetes Portfolio weiter auszubauen.

Dominant in seiner Nische

Medical Properties Trust hat einen einzigartigen Ansatz im Gesundheits-REIT-Sektor gewählt. Die meisten seiner größeren Konkurrenten haben sich auf den Kauf von Seniorenheimen oder medizinischen Bürogebäuden konzentriert. Medical Properties hat sich von diesen hart umkämpften Märkten ferngehalten und sich stattdessen auf den Erwerb von Krankenhäusern konzentriert.

Diese Strategie hat sich im Laufe der Jahre für die Anleger ausgezahlt. Der Healthcare REIT hat seit seinem Börsengang im Jahr 2005 eine Gesamtrendite von mehr als 525 % erzielt und damit die Gesamtrendite des S&P 500 von rund 410 % übertroffen. Das stetige Wachstum des Unternehmens beruht auf der Fähigkeit, sein Krankenhausportfolio weiter auszubauen. Im vergangenen Jahr wurden Investitionen in Höhe von 3,9 Mrd. US-Dollar getätigt, was zu einem zweistelligen Anstieg des bereinigten FFO führte.

Medical Properties Trust verfügt über enorme Marktchancen, um weiter zu expandieren. Medical Properties Trust ist mit einem Vermögen von mehr als 20 Mrd. US-Dollar bereits der zweitgrößte nichtstaatliche Eigentümer von Krankenhäusern weltweit. In den USA gibt es schätzungsweise 500 bis 750 Mrd. US-Dollar an Krankenhausimmobilien, die sich im Besitz von privaten Betreibern befinden und die das Unternehmen erwerben könnte. Darüber hinaus gibt es weltweit Krankenhausimmobilien im Wert von Hunderten von Milliarden US-Dollar in Ländern wie Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und Australien, in denen das Unternehmen bereits Vermögenswerte besitzt. Im vergangenen Jahr expandierte das Unternehmen in den Markt für verhaltensorientierte Gesundheitsfürsorge und eröffnete sich damit in den USA einen Markt mit einem Volumen von 260 Mrd. US-Dollar, der durch einen großen internationalen Markt ergänzt wird.

Mit einem so großen ansprechbaren Gesamtmarkt sollte Medical Properties Trust in der Lage sein, viele attraktive Investitionsmöglichkeiten zu finden. Das sollte es dem Gesundheits-REIT ermöglichen, den Wert für seine Investoren weiter zu steigern.

Großartige vermögensbildende REITs

Extra Space Storage und Medical Properties Trust haben im Laufe der Jahre hervorragende Arbeit geleistet, um ihre Anleger zu bereichern. Ein Schlüssel zu ihrem Erfolg sind ihre einzigartigen Strategien, die ihnen einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten verschaffen. Beide haben noch viel Wachstum vor sich, weshalb sich Anleger diese vermögensbildenden REITs genauer ansehen sollten.

2 unauffällige REITs, die einen für das Leben rüsten können

