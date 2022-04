2 topprofitable Aktien unter 10 US-Dollar zum Kauf im April

Wichtige Punkte

Sirius XM Radio und Tencent Music Entertainment sind profitable Marktführer, die zudem für weniger als 10 US-Dollar pro Aktie gehandelt werden.

Sirius XM wird seit mehr als einem Jahrzehnt im einstelligen Bereich gehandelt, aber die Zahl der Abonnenten wächst weiter.

Tencent Music Entertainment hat mehr als 600 Millionen monatlich aktive Nutzer und wird mit dem 13-Fachen der bereinigten Gewinne des nächsten Jahres gehandelt.

Nicht jede Aktie, die zu einem einstelligen Preis gehandelt wird, ist eine spekulative Anlage. Aber manchmal findest du in dieser Preisspanne auch erfolgreiche Unternehmen, die gerade in Ungnade gefallen sind.

Betrachte zum Beispiel SiriusXM Radio (WKN: A1W8XE, -0,23 %) und Tencent Music Entertainment (WKN: A2N7WQ, -4,72 %). Die beiden haben eine Menge gemeinsam. Sie sind die führenden Anbieter von Musikplattformen der nächsten Generation in ihren Heimatmärkten. Beide sind außerdem durchweg profitabel und werden für weniger als 10 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Drehen wir die Lautstärke auf, um zu sehen, was sie zu investierbaren Ohrwürmern macht, die du diesen Monat in dein Portfolio aufnehmen solltest.

Sirius XM Radio

Satellitenradio ist größer als je zuvor. Sirius XM begann dieses Jahr mit einem Rekord von 32 Millionen Kunden. Man könnte meinen, dass Premium-Satellitenradio kein Wachstumsmarkt ist, wenn man bedenkt, dass die Leute im neuen Normalzustand immer weniger Auto fahren und wie einfach es ist, ein Smartphone mit dem Audiosystem des Autos zu verbinden und auf diese Weise Streamingdienste zu hören. Aber keiner dieser Gegenwinde hat Sirius XM beeinträchtigt. Mit einer Ausnahme hat Sirius XM in den letzten elf Jahren die Zahl seiner Selbstzahler-Abonnenten immer um mindestens 1 Million gesteigert. Die Unternehmensleitung rechnete im Februar mit einem Nettozuwachs von nur einer halben Million in diesem Jahr, aber das ist immer noch eine wachsende Zielgruppe.

Die Aktie wird zu einem niedrigen Preis gehandelt, weil das Unternehmen so viele Aktien im Umlauf hat, aber das Management arbeitet daran, das zu ändern. Sirius XM hat im letzten Jahr einen freien Cashflow in Höhe von 1,83 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet und gibt den Großteil davon über Dividenden und – was für den Aktienkurs noch wichtiger ist – über Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurück. Die Zahl der ausstehenden Sirius-XM-Aktien erreichte 2012 mit fast 6,9 Milliarden ihren Höhepunkt, ist aber inzwischen auf fast 4 Milliarden gesunken. Du kannst Sirius XM für das 20-Fache des Gewinns oder das 18-Fache des erwarteten Gewinns für das nächste Jahr kaufen.

Tencent Music Entertainment

Digitale Musikplattformen sind normalerweise nicht auf den Listen der günstigsten profitablen Unternehmen zu finden, aber Tencent Music Entertainment passt in diese Kategorie. Tencent Music Entertainment ist Chinas Platzhirsch in dieser Nische, mit 75 % des Online-Musikmarktes im bevölkerungsreichsten Land der Welt, und es war immer profitabel. Ja, herkömmliche Musik-Streaming-Dienste sind aufgrund der Kosten für Lizenzrechte, Tantiemen und Bandbreite margenschwach. Der Schlüssel zur gesunden Bilanz von Tencent Music Entertainment ist eine soziale Karaoke-Plattform mit hohen Margen und eine starke digitale Wirtschaft mit virtuellen Geschenken, die die Leute ihren Lieblingskünstlern schicken können.

Tencent Music Entertainment hat satte 615 Millionen monatlich aktive Nutzer auf mobilen Geräten. Die meisten von ihnen hören sich den kostenlosen, werbefinanzierten Dienst an, aber Tencents Apps haben immer noch 76,2 Millionen zahlende Konten für Onlinemusik und 9 Millionen zahlende Nutzer im Bereich Social Entertainment.

Das Unternehmen ging Ende 2018 an die Börse, als es aus dem chinesischen Tech-Giganten Tencent ausgegliedert wurde, aber sein Wachstum verlangsamte sich bereits zu diesem Zeitpunkt und hat sich seither dramatisch verlangsamt.

2017 — 152 %

2018 — 73 %

2019 — 34 %

2020 — 15 %

2021 — 7 %

Erschwerend kommt hinzu, dass der Umsatz im vierten Quartal um 9 % gesunken ist. Der Social-Entertainment-Markt ist jetzt wettbewerbsintensiver, aber Analysten prognostizieren für das nächste Jahr eine Rückkehr zum Umsatzwachstum. Das Unternehmen nutzt seine Marktführerschaft, um sein Angebot an Originalinhalten zu verbessern, und bemüht sich, eine größere Rolle bei der Einführung neuer Künstler zu spielen.

In der Zwischenzeit wird Tencent Music Entertainment mit dem 14-Fachen des bereinigten Gewinns und dem 13-Fachen des Zielwerts für das nächste Jahr gehandelt. Die Investition in chinesische Unternehmen ist mit zusätzlichen Risiken verbunden. Man kann auch sagen, dass Musikaktien unbeständig sein können. Wenn du jedoch hörst, dass du dich bei einem Marktführer mit einem KGV im niedrigen Zehnerbereich einkaufen kannst, sollte das Musik in deinen Ohren sein.

