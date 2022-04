2 taufrische Biotechs, die für das nächste Jahrzehnt gehalten werden sollten

In 3 Sätzen

Es braucht sehr viel Zeit und Geduld, um ein experimentelles Medikament durch das Test- und Zulassungsverfahren zu bringen. Hinzu kommt, dass Medikamente in der klinischen Entwicklung zu 90 % scheitern. Selbst wenn das Produkt diese Hürde genommen hat, muss es dann noch verkauft werden.

Doch die relativen Neulinge Legend Biotech (WKN: A2P5AH) und Immunocore Holdings (WKN: A2QNWU) sorgen mit ihren kürzlich zugelassenen ersten Behandlungen bereits für Furore. In diesem Winter erteilte die FDA den jungen Unternehmen die Zulassung für Carvykti von Legend Biotech und Kimmtrak von Immunocore, beides bahnbrechende Therapien für seltene Formen verschiedener Krebsarten.

Eine wichtige Frage, die man sich bei der Bewertung von Biotech-Aktien stellen muss, lautet jedoch: Kann dieses Konzept auf andere Bedarfsbereiche ausgeweitet werden? Derzeit ist der gesamte adressierbare Markt für die gerade zugelassenen Medikamente von Legend und Immunocore klein. Beide Behandlungen haben jedoch das Potenzial für Vergrößerung, sodass diese beiden Biotech-Unternehmen auf lange Sicht als gewinnbringende Investitionen gelten.

1. Legend Biotech

Im Februar genehmigte die FDA Carvykti, eine einmalige CAR-T-Therapie für die Behandlung des Multiplen Myeloms in den USA. Im März empfahl die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung der Behandlung in der EU. Diese Meilensteine ebnen den Weg für ein Multimilliarden-Dollar-Potenzial und eine wahrscheinliche EU-Zulassung – und dennoch war der Markt nicht begeistert. Legend Biotech ist seit der FDA-Nachricht um etwa 2 % gefallen, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum um über 5 % zulegte.

Carvykti ist ein Medikament zur Behandlung von Patienten mit einer seltenen Art von Plasmakrebs und ist als Behandlung für diejenigen zugelassen, die vier andere Therapien erfolglos ausprobiert haben. Obwohl Carvykti mit Abecma von Bristol Myers Squibb konkurriert, deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass die Behandlung von Legend besser ist. Dank besseren Ansprechraten und einem besseren Nebenwirkungsprofil ist Carvykti gut positioniert, um mit der Zeit den Löwenanteil des Marktes zu erobern. Außerdem ist erwähnenswert, dass Legend Biotech finanzielle Unterstützung von Johnson and Johnson erhält; die Unternehmen werden sich die Gewinne aus der Behandlung in den USA, Europa und Japan 50:50 teilen.

Legend Biotech hat bereits damit begonnen, seine CAR-T-Zelltherapie des Multiplen Myeloms auf frühere Behandlungslinien auszuweiten. Zudem wurde vor Kurzem eine Phase-3-Studie abgeschlossen, in der genau diese Aussicht untersucht wird. Wenn die Studien weiterhin positiv verlaufen, könnte Legend Biotech sehr wohl die geschätzten 5 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz für die Behandlung realisieren. Ganz zu schweigen davon, dass Legend Biotech plant, im Jahr 2022 ein zweites Präparat in den USA in die klinische Erprobung zu bringen.

Bei den derzeitigen Kursen könnte dieses Biotech-Unternehmen auch ein attraktiver Übernahmekandidat sein. Man bedenke, dass der CAR-T-Pionier Kite pharma 2017 für 11,9 Mrd. US-Dollar von Gilead gekauft wurde und zu diesem Zeitpunkt über kein zugelassenes Medikament verfügte.

Dank der klassenbesten Therapie, einem finanzstarken Partner, mehreren Studien, die darauf abzielen, das Medikament in frühere Behandlungslinien zu bringen, und anderen Medikamenten, die sich in der Erprobung befinden, dürfte Legend seine Investoren bald belohnen.

2. Immunocore Holdings

Immunocore kann sich über einige wichtige Zulassungserfolge freuen: Kimmtrak wurde im Januar von der FDA und neulich von der Europäischen Kommission für eine seltene Form des metastasierten Melanoms zugelassen. Kimmtrak ist die erste T-Zell-Rezeptor (TCR)-Immuntherapie überhaupt, die von diesen Instanzen zugelassen wurde. Indem das Immunsystem des Patienten dazu gebracht wird, den Tumor anzugreifen, erhöht diese Therapie die Gesamtüberlebenszeit in der getesteten Patientengruppe. Da es bisher keine andere zugelassene Behandlung für diese Erkrankung gibt, ist dies eine gute Nachricht für die Patienten.

Die Erstzulassung von Kimmtrak für inoperable, metastasierte Aderhautmelanome ist ein winziger Markt. In den USA und der EU zusammen gibt es nur etwa Tausend infrage kommende Patienten, sodass selbst bei einem Listenpreis von 400.000 US-Dollar pro Jahr der gesamte adressierbare Markt von Kimmtrak wahrscheinlich weniger als 400 Mio. US-Dollar pro Jahr beträgt.

Die Anleger sollten jedoch das große Ganze betrachten. Das Management von Immunocore will die Behandlung als Nächstes auf den breiteren Melanom-Markt ausweiten, wobei eine Phase-2-Studie noch in diesem Jahr beginnen soll. Da es allein in den USA jährlich schätzungsweise 7.660 Todesfälle durch Melanome gibt, erhöht sich der gesamte adressierbare Markt für die Behandlung um mindestens 3 Mrd. US-Dollar.

Aber dies ist nicht nur die Geschichte eines einzelnen Medikaments – es ist die Geschichte einer ganzen Plattform und Behandlungsmethode. Das Unternehmen entwickelt Moleküle, die es dem eigenen Immunsystem des Patienten ermöglichen, Krebszellen zu erkennen und abzutöten. Wenn sein System funktioniert, sind die potenziellen jährlichen Einnahmen von Kimmtrak in Höhe von 3 Mrd. US-Dollar nur der Anfang. Immunocore schätzt den adressierbaren Markt für seine beiden anderen krebsbekämpfenden TCR-Moleküle, die sich in der ersten Testphase befinden, auf etwa 30.000 und 75.000 Patienten in den USA jährlich. Weitere Informationen zu diesen Studien werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erwartet. Aber wenn alles gesagt und getan ist, deutet der Preis der Behandlung von 400.000 Dollar auf einen Gesamtmarkt von 40 Mrd. US-Dollar jährlich hin.

Die Entwicklung dieser Medikamente befindet sich noch in einem frühen Stadium, aber wir werden bald mehr erfahren. Wenn sich immer deutlicher herausstellt, dass die TCR-Therapie vielversprechend ist, wird Immunocore meiner Meinung nach eine wichtige Rolle spielen.

Der Artikel 2 taufrische Biotechs, die für das nächste Jahrzehnt gehalten werden sollten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Patrick Bafuma besitzt Aktien von Legend Biotech Corporation. The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 5.4.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

