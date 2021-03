Wachstumsaktien sind unter Investoren beliebt, da die Investitionen in diese sich üblicherweise mit hohen Renditen auszeichnen. Zumindest dann, wenn man den richtigen Riecher hatte und die Wachstumsstory auch wirklich aufgeht.

Seit der Corona-Baisse im März 2020 wurde eine große Nachfrage nach Wachstumsaktien aus dem Technologiebereich losgetreten. Kein Wunder: Immerhin sorgt das Coronavirus für eine sich beschleunigende Digitalisierung.

Da wäre es schade, wenn man als Investor verpasst, auf die richtigen Pferde zu setzen. Nachfolgend möchte ich darauf eingehen, wieso ein digitales Portfolio heutzutage wichtig ist, und außerdem zwei vielversprechende Wachstumsaktien vorstellen.

Ein digitales Portfolio für das digitale Zeitalter

Grundsätzlich bin ich ein Freund der Diversifikation. Das heißt, ich setze natürlich nicht nur auf digitale Unternehmen und schon gar nicht kaufe ich sogenannte „Modeaktien“ zu jedem Preis. In meinem Depot finden sich einige Werte aus „langweiligen“ Bereichen, die für Stabilität sorgen. Investitionen in Wachstumsaktien sorgen für höhere Renditechancen. Dabei investiere ich nicht gleich in jede Technologieaktie, die mir gefällt (Stichwort: Bewertung).

Meiner Meinung nach sollte man jedoch heutzutage nicht darauf verzichten, auf vielversprechende Wachstumsaktien zu setzen. Vor allem im digitalen Bereich sammeln sich die Möglichkeiten für Investitionen momentan nahezu. Nicht jedes Unternehmen ist dabei das eigene Geld wert, aber es ist klar, dass unsere Welt sich zunehmend digitalisiert. Viele der Unternehmen, die dazu beitragen und eine führende Rolle dabei spielen, werden in einigen Jahren viel mehr wert sein. Als Investor muss man herausfinden, welche Unternehmen wirklich eine rosige Zukunft vor sich haben.

2 starke Wachstumsaktien für ein digitales Portfolio

Zwei Wachstumsaktien, die sich in meinen Augen gut dazu eignen, das eigene Portfolio etwas digitaler zu gestalten, sind Cloudflare (WKN: A2PQMN) und Fastly (WKN: A2PH9T). Cloudflare ist im Bereich Cloud-Computing tätig und bietet CDN- (Content Delivery Network), Cybersicherheit- und weitere Internetdienstleistungen an. Fastly ist im Moment schwerpunktmäßig ein CDN-Anbieter. Folgende Punkte machen die jeweiligen Digitalakteure meines Ermessens attraktiv:

Cloudflare

Cloudflare deckt immer mehr Dienstleistungen ab und gewinnt viele Kunden durch sein Freemium-Modell. Den zuerst kostenlosen Nutzern kann das Unternehmen nach und nach kostenpflichtige Leistungen anbieten.

Der adressierbare Gesamtmarkt von Cloudflare beträgt 117 Mrd. US-Dollar.

Cloudflare punktet mit einer hervorragenden Technologiearchitektur, die vor allem auch anwenderfreundlich ist und Kunden begeistert.

Fastly

Fastly setzt bei seinem CDN auf eine granulare Architektur, bei der jeder kleine Schritt perfekt optimiert wird. Dadurch ist das CDN von Fastly extrem schnell und effizient.

Kunden von Fastly können Einstellungen eigenständig vornehmen und sind nicht auf den Support angewiesen. Das macht das Kundenerlebnis einfach und unkompliziert.

Das Aufsetzen von Fastly geht deutlich einfacher als bei Konkurrenten, was ein Vorteil ist.

Das sind nur wenige der Vorteile, die beide Unternehmen in meinen Augen besitzen. Beide Technologieunternehmen sind in wachstumsstarken Bereichen tätig, wodurch sie für mich zu vielversprechenden Wachstumsaktien werden.

Wachstumsaktien werden aktuell günstiger

Gegenwärtig herrscht bei Wachstumsaktien, vor allem aus dem Tech-Bereich, eine erhöhte Volatilität. Einige Werte haben in den letzten Wochen deutlich an Wert verloren. Dazu gehören auch Cloudflare und Fastly.

Da die Kurse zurückgekommen sind, aber beide Unternehmen über sehr gute Wachstumschancen für die Zukunft verfügen, scheinen sie in meinen Augen interessant, um das eigene Depot digitaler zu gestalten. Als langfristiger Investor könnte man daher jetzt ein Auge auf diese beiden Akteure werfen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Cloudflare. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Cloudflare Inc. und Fastly.

