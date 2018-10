2 starke Dividendenaktien, die ihre Dividende verdoppeln könnten

Die Zahlen sprechen für sich: Unternehmen, die ihren Investoren jedes Jahr eine Dividende zahlen, haben sich stets besser entwickelt als der breitere Aktienmarkt. Eine Studie von Ned Davis Research hat Daten bis ins Jahr 1972 ausgewertet und dabei herausgefunden, dass Unternehmen, die ihre Dividenden erstmals ausgeschüttet und/oder gesteigert haben, eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 10,1 % gegenüber 7,7 % für den S&P 500 erzielen konnten. Angesichts dieser Ergebnisse sollten sich Anleger auf Dividenden-Wachstumswerte konzentrieren, da diese wahrscheinlich besser abschneiden als andere Aktien.

Zwei große Dividenden-Wachstumswerte, die man sich mal anschauen sollte, sind Antero Midstream Partners (WKN:A12ENK) und Noble Midstream Partners (WKN:A2AR8Y). Diese beiden Pipeline-Unternehmen sind auf dem besten Weg, ihre Dividendenrate in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. Dieses starke Dividendenwachstum in Kombination mit den hohen Renditen der Unternehmen, könnte dafür sorgen, dass sie in den kommenden Jahren den Markt hinter sich lassen.

Dividendenwachstum wie sonst nirgends in der Branche

Antero Midstream Partners bietet Einkommensanlegern das Beste aus beiden Welten, weil das Unternehmen eine hohe Rendite zahlt. Es geht davon aus, dass diese in den kommenden Jahren schnell wächst. Die Rendite der Erdgasförderung und -verarbeitung liegt derzeit bei 5,6 % und damit deutlich über dem Durchschnitt der Aktien des S&P 500 von 1,8 %. So schön diese Auszahlung auch ist, in fünf Jahren wird sie noch schöner sein. Das liegt daran, dass Antero erwartet, bis 2020 jährlich zwischen 28 % und 30 % zu wachsen und dann in den Jahren 2021 und 2022 mit einer jährlichen Rate von 20 %. Damit ist das Unternehmen auf dem besten Weg, seine derzeitige Distribution bis 2021 zu verdoppeln:

Kennzahl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 jähjrliche Ausschüttung in USD 1,33 1,71 2,20 2,84 3,41 4,10

Das Einkommenswachstum von Antero Midstream wird durch die Investitionen der Muttergesellschaft Antero Resources (WKN:A1W4U4 )gefördert. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass man die Produktion bis 2022 mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 15 % steigern wird. Um diese Expansion zu erleichtern, benötigt Antero die Tochter Antero Midstream für den Bau neuer Sammelpipelines und Verarbeitungskapazitäten, um diese Produktion vom Bohrlochkopf in das Pipelinenetz des Landes zu verlagern. Antero Midstream will in den nächsten fünf Jahren 2,7 Milliarden USD investieren, um diesen Plan einzuhalten. Dabei versorgen diese Expansionen das Unternehmen mit dem notwendigen Cashflow versorgen, um seinen Wachstumsplan für die Großdistribution umzusetzen.

Auch als Zweiter geht es einem gut

Noble Midstream Partners hat viele Gemeinsamkeiten mit Antero Midstream. Es handelt sich ebenfalls um ein MLP, das sich darauf konzentriert, das Wachstum der Muttergesellschaft, Noble Energy (WKN:860720), zu unterstützen. Dies wird durch den Bau neuer Öl- und Gasförderleitungen und Verarbeitungsanlagen geschehen, um die schnell wachsenden Mengen von Noble aus dem Permian-Becken und dem DJ-Becken zu bewältigen.

Zusätzlich zur Unterstützung des Wachstums der Muttergesellschaft hat Noble Midstream im vergangenen Jahr eine Akquisition getätigt, um sein Netzwerk um ein von Drittanbietern unterstütztes System zu erweitern. Das hat nicht nur den Kundenstamm diversifiziert, sondern auch die Wachstumsaussichten verbesserte. Daher erwartet das Unternehmen bis 2022 eine Erhöhung der 6,2 %igen Renditeausschüttung mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20 %, die damit die zweitbeste in der MLP-Branche ist. Somit sollte in den nächsten fünf Jahren die Ausschüttung verdoppelt werden:

Kennzahl 2017 2018 2019 2020 2021 2022 jährliche Ausschüttung in USD 1,79 2,15 2,58 3,10 3,72 4,46

Noble Midstream hat also alles, was es braucht, um diesen Plan zu erreichen. Man kann die Präsenz organisch erweitern und den Cashflow steigern, um diese Prognose zu unterstützen. Allerdings hat das Unternehmen für alle Fälle noch was in der Hinterhand. So hält Noble Midstream beispielsweise die Option, eine Beteiligung an einer Flüssigerdgas-Pipeline zu erwerben. Darüber hinaus kann man zusätzliche Midstream-Anlagen im Besitz von Noble Energy erwerben. Hinzu kommt, dass das Unternehmen über ein starkes Finanzprofil verfügt und man keine Probleme haben sollte, die Auszahlung in fünf Jahren zu verdoppeln.

Jetzt schon viel, später noch mehr

Was diese beiden Aktien von den meisten Dividenden-Wachstumswerten unterscheidet, ist, dass beide mit einer bereits hohen Rendite beginnen. Aus diesem Grund werden die Einkommensinvestoren in den nächsten fünf Jahren einen Liquiditätsschub von diesen Unternehmen erhalten. Diese Kombination aus hoher Rendite und hoher Wachstumsrate sollte beiden MLPs ermöglichen, Renditen zu erzielen, die den Markt hinter sich lassen.

The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel von Matthew DiLallo erschien am 25.9.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.