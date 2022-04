2 starke Dividenden-Tech-Aktien, die in der Korrektur ein Kauf sind

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

In 2 Sätzen

Die Dividende von Broadcom beträgt 2,4 % und das Unternehmen verzeichnet ein beschleunigtes Wachstum bei den Unternehmensausgaben.

Intel-Aktien bringen derzeit eine Rendite von 2,7 % und das Unternehmen beginnt, Marktanteile bei CPUs zurückzuerobern.

Der S&P 500 nähert sich langsam wieder seinen früheren Höchstständen, aber es gibt immer noch starke Unternehmen, die zu günstigen Bewertungen gehandelt werden. Einige davon zahlen Dividenden mit Renditen, die weit über dem aktuellen Durchschnitt des Index von 1,26 % liegen.

Broadcom (WKN: A2JG9Z) und Intel (WKN: 855681) profitieren von der starken Nachfrage in der Halbleiterindustrie. Beide werden mit einem Abschlag gegenüber der durchschnittlichen Bewertung anderer Blue Chips gehandelt, und bei den aktuellen Aktienkursen weisen beide eine Rendite von mehr als 2,4 % auf. Schauen wir doch mal, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, bei diesen beiden Technologiezulieferern einzusteigen.

1. Broadcom

Broadcom ist ein wichtiger Anbieter von Netzwerkkomponenten wie Glasfasersendern, Ethernet-Switches und eingebetteten Prozessoren, die in Rechenzentren eingesetzt werden. Angesichts des anhaltenden Rückenwinds, der höhere Unternehmensausgaben für Rechenzentrumskapazitäten begünstigt, ist Broadcom eine solide Wachstumsaktie. Der Aktienkurs hat sich in den letzten fünf Jahren verdreifacht, aber die Dividende liegt immer noch bei überdurchschnittlichen 2,4 %.

Ein Wachstumswert mit einer derart hohen Rendite ist selten zu finden. Die Dividende des Grafikchip-Herstellers Nvidia beispielsweise beträgt beim aktuellen Aktienkurs nur 0,06 %. Wachsende Unternehmen haben in der Regel viele Möglichkeiten, um mehr von ihren Gewinnen in neue Produktlinien zu reinvestieren und den Anlegern durch das Wachstum des Unternehmens Renditen zu liefern. Broadcom hat jedoch von der steigenden Nachfrage nach seinen Produkten profitiert und gleichzeitig fast die Hälfte seines freien Cashflows in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückgegeben. Dies spiegelt ein starkes und sehr profitables Geschäft wider.

Broadcom meldete im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2022, das am 30. Januar endete, ein solides Umsatzwachstum von 16 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Management führte dies auf die steigende Nachfrage durch IT-Ausgaben von Unternehmen, Upgrades in Rechenzentren und bei Cloud-Service-Providern sowie bei Telekommunikationsunternehmen zurück, die Glasfaserdienste der nächsten Generation einführen.

Während das Unternehmen weiterhin mit langen Lieferzeiten zu kämpfen hat, war der Ausblick die beste Nachricht. Die Geschäftsleitung erwartet für das zweite Quartal des Geschäftsjahres eine Beschleunigung des Umsatzwachstums gegenüber der Wachstumsrate von 15 % im Vorjahresquartal.

Die Aussichten auf ein zweistelliges Wachstum sind überzeugend für eine Aktie, die zu einer bescheidenen Bewertung von 17,5-mal der Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2022 gehandelt wird. Die Dividende wurde von 1,94 US-Dollar pro Aktie im Geschäftsjahr 2016 auf eine erwartete Gesamtjahreszahlung von 16,40 US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 erhöht. Der stetige Anstieg der Dividende wird durch den freien Cashflow unterstützt, der sich in diesem Zeitraum auf 13,3 Mrd. US-Dollar mehr als verdoppelt hat.

Angesichts der robusten Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens ist dies eine solide Investition, die die durchschnittliche Rendite des Marktes übertreffen könnte.

2. Intel

Intel hat in den letzten Jahren einige Marktanteile an den Konkurrenten Advanced Micro Devices verloren, was dazu beigetragen hat, dass sich der Aktienkurs des Unternehmens schlechter entwickelt hat als der breitere Markt. Aber Intel hat begonnen, zurückzuschlagen. Seit dem dritten Quartal 2021 ist der Anteil des Unternehmens an den verkauften CPUs von 60 auf 66 % gestiegen, wie aus Daten von Passmark Software hervorgeht. Diese Verbesserung trat ein, nachdem Intel letztes Jahr mit der Auslieferung seiner neuen 10-Nanometer-Prozessoren Alder Lake (Intel 7) begonnen hatte. Im Juli stellte Intel einen detaillierten Fahrplan für seinen Plan vor, die Marktführerschaft bis 2025 und darüber hinaus zurückzugewinnen, und es scheint bereits Fortschritte zu geben.

Die schwache Leistung von Intel in den letzten Jahren, in denen das Unternehmen unter Produktionsverzögerungen litt, die die Einführung seiner 7-Nanometer-Chips (Intel 4) verzögerten, bedeutet nicht, dass es nicht aufholen kann. Dieses Unternehmen erwirtschaftet 79 Mrd. US-Dollar Umsatz und gibt jedes Jahr 15 Mrd. US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus. Es gibt genügend freien Cashflow, um eine wachsende Dividende zu finanzieren.

Intel hat kürzlich seine vierteljährliche Ausschüttung um 5 % auf 0,365 US-Dollar pro Aktie erhöht. Damit liegt die Dividendenrendite bei den aktuellen Aktienkursen bei attraktiven 2,7 %. Selbst als der freie Cashflow im vergangenen Jahr auf 11,3 Mrd. US-Dollar zurückging, zahlte das Unternehmen 50 % dieses freien Cashflows in Form von Dividenden aus. Diese Kombination aus einer relativ bescheidenen Ausschüttungsquote und einer hohen Rendite macht Intel zu einem großartigen Dividendenwert. Das Unternehmen kann Dividendenerhöhungen selbst dann aufrechterhalten, wenn es in fortschrittliche Prozesstechnologie investiert.

Die Aktie wird zum 15-Fachen der für 2022 geschätzten Gewinne gehandelt und liegt damit unter dem durchschnittlichen Gewinnmultiplikator des Marktes von 18. Es liegt auch deutlich unter dem voraussichtlichen KGV von AMD von 30.

Da Intel beginnt, seine enormen finanziellen Vorteile gegenüber dem kleineren Konkurrenten wieder geltend zu machen, wäre dies ein guter Zeitpunkt, um auf ein Comeback zu setzen. Vor allem, solange die Aktie günstig gehandelt wird und eine überdurchschnittlich hohe Dividende ausschüttet.

Der Artikel 2 starke Dividenden-Tech-Aktien, die in der Korrektur ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



John Ballard besitzt Aktien von Intel. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Advanced Micro Devices, Intel und Nvidia und empfiehlt Broadcom Ltd. Dieser Artikel erschien am 31.3.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022