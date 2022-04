2 starke Aktien, die man jetzt zu weniger als 50 Euro kaufen kann

In 2 Sätzen

Aktien sind im Vergleich zu jeder anderen Anlageklasse nach wie vor das beste Mittel zum Vermögensaufbau.

Dazu gilt es Aktien von guten Unternehmen zu kaufen und zu halten.

Es gibt kein besseres Mittel zum Vermögensaufbau als die Anlage in Aktien. Nicht Gold, nicht Anleihen, nicht Immobilien. Auch wenn die eine oder andere Anlageklasse kurzfristig besser abschneidet als Aktien, beweisen die langfristigen Ergebnisse, dass man in Aktien investieren sollte, wenn man ein großes Vermögen anhäufen möchte.

Eine Studie der Deutschen Bank zeigt, dass Aktien in den letzten 100 Jahren Gold um 5,6 % pro Jahr, Immobilienpreise um 6,6 %, Staatsanleihen um 6,8 % und Öl um 8,4 % pro Jahr geschlagen haben.

Es gab nur zwei Jahrzehnte, in denen Aktien negative Renditen abwarfen: die Große Depression der 1930er-Jahre und die 2000er-Jahre, als erst die Dotcom-Blase platzte, dann der 11. September 2001 kam und am Ende der Zusammenbruch der Finanzmärkte stand.

Die darauffolgenden Jahre brachten dann wieder Gewinne. Die 1940er-Jahre brachten eine jährliche Rendite von 10,2 %, einschließlich Dividenden, während die 2010er-Jahre eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14 % erzielten.

Für Anleger, die die besten Chancen auf einen komfortablen Ruhestand haben wollen, ist es die richtige Strategie, in Aktien zu investieren und langfristig am Markt zu bleiben. Deshalb ist das Sprichwort „es geht nicht darum, den Markt zu timen, sondern um die verbrachte Zeit im Markt“ so wahr.

Die folgenden zwei starken Aktien könnten dafür sorgen, Anleger reich zu machen.

1. GoPro

Es ist eine Untertreibung zu sagen, dass sich die Stimmung der Anleger gegenüber GoPro (WKN: A1XE7G) seit seinem Börsengang im Jahr 2014 geändert hat. Aber der Hersteller von Action-Kameras ist nicht mehr das gleiche Unternehmen wie damals. Heute werden die Aktien zu einem Preis von weniger als 9 US-Dollar gehandelt, sodass es eine leichte Entscheidung ist, die Aktien zu empfehlen.

Die Kameras von GoPro sind funktionsreich, vielseitig und langlebig, was bedeutet, dass es für die Verbraucher kaum notwendig ist, auf das neueste Modell aufzurüsten.

Während geplante Veralterung heutzutage eher die Regel in der Branche ist, stellt GoPro immer noch grundsolide Action-Kameras her. Doch das Unternehmen tut noch viel mehr. Es bietet jetzt auch erstklassige Videobearbeitungssoftware und einen Abonnementdienst an, der genauso viele Funktionen wie die Kameras bietet. Er umfasst unbegrenzten Cloudspeicher, erstklassige Bearbeitungstools und eine Live-Streaming-Plattform. GoPro will diesen Diensten weiterhin Priorität einräumen. Im ersten Jahr der Einführung konnte GoPro seinen Umsatz, seine Gewinnspannen und seine Rentabilität bis 2021 steigern.

Das Unternehmen gibt seine Kameras jedoch nicht auf. GoPro plant, die Anzahl der Produkte, die über die HERO- und MAX-Modelle hinausgehen, bis Ende des Jahres zu verdoppeln und dann 2023 zu erweitern.

GoPro wird zu weniger als dem 4-Fachen des nachlaufenden Gewinns und zu weniger als dem 8-Fachen der Schätzungen für das nächste Jahr gehandelt. Das ist ein winziger Bruchteil dessen, was die Wall Street als langfristige Gewinnwachstumsrate prognostiziert. Das Unternehmen weist auch einen günstigen Multiplikator von nur dem 6-Fachen des von ihm produzierten freien Cashflows auf.

GoPro geht mit einer leistungsstarken Hardware- und Softwarepalette in die Offensive, was die Aktie zu einem echten Kaufargument macht.

2. SentinelOne

SentinelOne (WKN: A3CTJC) ist den meisten Anlegern vielleicht nicht bekannt, da das Unternehmen erst im Juni an die Börse ging. Der Cybersicherheitsspezialist ist seit fast einem Jahrzehnt im Geschäft und hat bereits begonnen, die Branchenführer zu überholen.

Das vergangene Jahr war ein Rekordjahr für Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Laut dem Theft Research Center übertraf die Zahl der im Jahr 2021 verzeichneten Datenschutzverletzungen das vorherige Rekordjahr um 23 %, und es wird nur noch schlimmer werden, da die Einführung von 5G-Netzwerken die Zahl der Geräte, die auf das Internet der Dinge zugreifen, erhöhen wird. Cybersicherheit wird für Jahrzehnte eine erstklassige Investitionsmöglichkeit sein und SentinelOne sollte ganz oben auf der Liste stehen.

Der Umsatz hat sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt und ist von 93 Mio. US-Dollar auf fast 205 Mio. US-Dollar gestiegen, während die Zahl der Kunden um 70 % auf über 6.700 zugenommen hat. Noch besser ist, dass die Zahl der Kunden, die dem Unternehmen jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) von mehr als 100.000 US-Dollar bescheren, auf 520 gestiegen ist. Das entspricht einem Zuwachs von 137 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

ARR ist die wichtigste Kennzahl, an der SentinelOne gemessen werden möchte, und dieser Wert stieg im vierten Quartal um 123 %, was das vierte Quartal in Folge mit einem dreistelligen ARR-Wachstum ist.

Der Cybersicherheitssektor entwickelt sich zu einem Dreikampf zwischen SentinelOne, CrowdStrike und McAfee. SentinelOne behauptet, dass seine Singularity-Plattform bei der Erkennung von Bedrohungen präziser und schneller ist als die Technologie seiner Konkurrenten.

SentinelOne hat nach seinem Börsengang etwa die Hälfte seines Wertes eingebüßt, sodass die schnell wachsende Cybersecurity-Aktie eine kluge Wahl ist.

