2 solide Aktien, die im Bärenmarkt ein Kauf sind

In 2 Sätzen

Anleger können sich gegen die Baisse absichern, indem sie Aktien strategisch kluger Unternehmen halten.

Derzeit boomen die Bereiche Industrieimmobilien, Dateninfrastruktur und Kommunikation.

Da der Aktienmarkt immer wieder in die Marktkorrektur gerät, machen sich Anleger Sorgen. Die meisten wünschen sich zwar einen Bullenmarkt, aber Marktkorrekturen und Bärenmärkte sind ein natürlicher Bestandteil des Marktzyklus – und man kann sie klug nutzen.

Das Ziel ist vielmehr ein strategisches Engagement in qualitativ hochwertige Aktien, die dem Marktdruck standhalten können und sogar eine Absicherung gegen Aktien bieten, die sich möglicherweise nicht so gut entwickeln. Hier ein genauerer Blick darauf, warum American Tower (WKN: A1JRLA) und Prologis (WKN: A1JBYP) zwei Aktien sind, die man in einem Bärenmarkt unbedingt kaufen sollte.

American Tower

Daten- und Kommunikationsinfrastrukturen werden zu einem immer wichtigeren Aspekt unseres Lebens. Wir sind immer stärker auf virtuelle Technologien, drahtlose Lösungen und cloudbasierte Dienste angewiesen. Anleger können sich an Rechenzentrums-REITs (Real Estate Investment Trusts) beteiligen, um von diesem Trend zu profitieren.

American Tower bietet Anlegern ein Engagement sowohl in der Kommunikationsinfrastruktur als auch in Speicherlösungen für Rechenzentren. Ganz zu schweigen davon, dass es sich um den zweitgrößten REIT nach Marktkapitalisierung und den größten Betreiber von Kommunikationstürmen und Kommunikationsinfrastrukturen der Welt handelt. Der besitzt über 220.000 Standorte und spielt damit in einer höheren Liga als alle anderen.

Einige Anleger machen sich Sorgen über die langfristigen Wachstumsaussichten von American Tower. Die fortgesetzte Einführung der 5G-Technologie und die Expansion in internationale Märkte tragen jedoch zur Steigerung der Unternehmensleistung bei. Im Jahr 2021 stieg der Umsatz um 16,4 %, während das Nettobetriebsergebnis (NOI) um 51 % zulegte. Die Funds from Operations (FFO) – eine Kennzahl, die ähnlich wie der Gewinn pro Aktie zur Bewertung der Rentabilität eines REIT verwendet wird – stiegen um 15,4 %.

Jetzt hat das Unternehmen die Möglichkeit, noch weiter zu wachsen, nachdem es 2021 33 Rechenzentren in sein Portfolio aufgenommen hat. Darin enthalten sind der CoreSite-Deal und andere Akquisitionen, die das Unternehmen insgesamt 20,8 Mrd. US-Dollar kosten. Das Verhältnis von Verschuldung zu Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei 6,8 – über dem Branchenstandard von 5. Aber angesichts der jüngsten Akquisitionsbemühungen sollten die Schulden zu einem bemerkenswerten Anstieg der Einnahmen führen und sind kein großer Grund zur Sorge.

Prologis

Industrieimmobilien sind derzeit einer der heißesten Sektoren für Gewerbeimmobilien und erreichen 2021 Rekordwerte bei Nachfrage, Lieferungen und Mietwachstum. Im vierten Quartal 2021 lag die durchschnittliche Leerstandsquote für Industrieflächen nach Angaben der CBRE Group bei 3,2 %. Das ist ein neuer Tiefstand, wobei einige Märkte Leerstandsquoten von unter 2 % verzeichnen. Das mangelnde Angebot und die starke Nachfrage sind vor allem auf die Unterbrechung der internationalen Lieferketten zurückzuführen. Der Aufschwung des E-Commerce hat die Mietpreise im vergangenen Jahr um durchschnittlich 9,10 US-Dollar pro Quadratfuß bzw. 11 % nach oben getrieben.

Damit befindet sich Prologis, der führende Industrie-REIT und der größte REIT nach Marktkapitalisierung, in einer idealen Position, um selbst in einem Bärenmarkt zu profitieren. Das Unternehmen, das an Lagerhallen und Distributionszentren in 4.700 Liegenschaften rund um den Globus beteiligt ist, hatte im vierten Quartal 2021 eine beeindruckende Auslastung von 97,4 %. Umsatz, Betriebsergebnis (FFO) und Nettobetriebsergebnis stiegen von 2020 bis 2021 stetig an, und die Nachfrage nach Industrieflächen lässt nicht nach.

Prologis befindet sich auch in einer starken finanziellen Position mit einem Verschuldungsgrad von 4,2-mal EBITDA, was nach den meisten REIT-Standards als niedrig gilt. Das Unternehmen hat außerdem vor Kurzem seine Dividendenausschüttung um 25 % angehoben. Auch wenn die Dividendenrendite mit rund 2 % immer noch niedrig ist, handelt es sich um ein zuverlässiges Unternehmen, das gut aufgestellt ist, um einen Abwärtsmarkt zu überstehen.

Schlaufe Käufe für einen Bärenmarkt

Diese beiden Unternehmen sind in ihren jeweiligen Branchen führend und zahlen zuverlässig Dividenden. Trotz ihrer enormen Größe bieten beide Unternehmen Wachstumschancen und sind gleichzeitig in rezessionsresistenten Branchen tätig, die sich auf eine langfristige Nachfrage stützen. Auch wenn sich die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen in einem Bärenmarkt bewundernswert entwickeln können, darf man nicht vergessen, dass sie gegen Marktschwankungen nicht immun sind.

Die Aktienkurse von American Tower und Prologis sind im bisherigen Jahresverlauf um 17 bzw. 3 % gesunken. Die Anleger müssen geduldig sein und darauf vertrauen, dass ihre Geschäftsmodelle und ihre Leistung einem schwierigen Markt standhalten können. Auch wenn es vorübergehend bergab gehen kann, sind diese beiden Aktien auf lange Sicht klare Gewinner.

Der Artikel 2 solide Aktien, die im Bärenmarkt ein Kauf sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Liz Brumer-Smith besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von American Tower und Prologis. Dieser Artikel erschien am 22.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022