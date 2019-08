2 robuste Aktien zur Vorbereitung auf den nächsten Crash

Weitere Suchergebnisse zu "Dollar General Corporation":

Du weißt, dass es früher oder später passieren wird: Die Börse wird kollabieren. Es ist wahrscheinlich, dass dies einen enormen Rückgang für die meisten Aktien bedeuten wird. Aber es gibt einige Aktien, die relativ widerstandsfähig sein sollten, auch wenn der Markt nachgibt.

Wir haben zwei Autoren von Motley Fool gebeten, Aktien zu identifizieren, die man bereits vor dem nächsten Marktcrash kaufen kann. Nachfolgend erfährst du, warum sie Dollar General (WKN:A0YEES) und Franco Nevada (WKN:A0M8PX) ausgewählt haben.

Zurück zu den einfachen Dingen des Lebens

Keith Speights (Dollar General): Der wahrscheinlichste Grund für einen Marktcrash ist eine wirtschaftliche Rezession. Wenn die Zeiten schwierig werden, reduzieren viele Menschen die Ausgaben. Sie konzentrieren sich auf die grundlegenden Sachen, die sie haben müssen und wenden sich an Geschäfte, wo sie diese zu einem niedrigen Preis erhalten können. Das macht Dollar General zu einer ziemlich guten Aktie, die man vor dem nächsten Marktcrash kaufen kann.

Dollar General wurde während der letzten Rezession nicht an der Börse gehandelt. Aber die Aktie entwickelte sich in den Folgejahren sehr gut und stieg seit Ende 2009 um mehr als 520 %. Ein wichtiger Faktor für die enormen Zugewinne von Dollar General ist, dass das Unternehmen schneller wächst als praktisch jede andere große Einzelhandelskette.

Die erfolgreiche DG Fresh-Initiative des Discount-Einzelhändlers, bei der es um den Aufbau eigener Logistikkapazitäten für Kühl- und Tiefkühlprodukten geht, dürfte Dollar General helfen, die Kosten zu senken. Wenn die Wirtschaft unter Druck steht, sind das die Art von Produkten, die die Verbraucher wahrscheinlich weiterhin kaufen werden.

Dollar General verbessert auch seine mobilen Apps. Insbesondere die digitalen Coupons des Unternehmens sind bei den Kunden außerordentlich beliebt. Auch hier gilt, dass dieses Angebot bei sich verschlechternden finanziellen Umständen besonders für Kunden die knapp bei Kasse sind noch attraktiver werden dürfte.

Die Aktie ist im Moment nicht gerade ein Schnäppchen, da die Anteile zum fast 20-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt werden. Aber bei den soliden Wachstumsaussichten denke ich, dass Dollar General in schlechten wie auch in guten Zeiten ein Gewinner sein sollte.

Diversifikation im Quadrat

Reuben Gregg Brewer (Franco-Nevada): Edelmetalle gehören zu den großartigen Investitionen, die es zu besitzen gilt, wenn die Märkte zusammenbrechen, denn die Wall Street tendiert dazu, zu Vermögenswerten zu wechseln, die als Wertspeicher gelten. Das ist so ziemlich genau das, was Gold und Silber versprechen. Aber der Besitz von Edelmetall ist keine gute Option, weil ihm das Wachstumspotenzial fehlt – eine Unze Gold wird immer nur eine Unze Gold sein. Und bärische Rohstoffmärkte können die finanziellen Ergebnisse bei Bergbauunternehmen beeinträchtigen, weil es Zeit braucht, sich an ein sich änderndes Preisumfeld anzupassen. Deshalb ist eine so genannte Streaming- und Royalty-Firma wie Franco-Nevada eine bessere Option.

Solche Streamer stellen den Minenbetreibern Bargeld im Voraus zur Verfügung, im Austausch für das Recht, in Zukunft Edelmetalle zu festgelegten Preisen zu kaufen. Dies ermöglicht große Margen in guten und schlechten Zeiten. Und es hilft Unternehmen wie Franco, die Komplikationen des Bergbaus zu vermeiden und gleichzeitig vom Wachstum zu profitieren, das Minenbetreiber durch Expansionsmaßnahmen erhalten. Um die Konsistenz des Streaming-Modells zu unterstreichen, hat Franco die Dividende seit dem Börsengang vor über einem Jahrzehnt jährlich erhöht.

Allerdings ist Franco-Nevada mehr als nur eine Gold- und Silberaktie. Darüber hinaus erzielt sie zwischen 10 und 20 % ihrer Einnahmen aus Öl- und Erdgasinvestitionen. Dies führt zu einer zusätzlichen Diversifikation des Portfolios und könnte dazu beitragen, den Rückschlag abzufedern, wenn die Gold- und Silberpreise relativ schwach tendieren. Für Anleger, die ihr Portfolio vor dem nächsten Markteinbruch diversifizieren wollen, ist Franco-Nevada eine ausgewogene Wahl. Das Unternehmen sollte von einer Verlagerung hin zu harten Anlagen wie Gold und Silber profitieren und von seinen Öl- und Gas-Engagements einen kleinen Schub erhalten, solange du auf den unvermeidlichen Abschwung wartest.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Keith Speights besitzt Aktien von Dollar General. Reuben Gregg Brewer besitzt Aktien von Franco-Nevada. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde am 21.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht und übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019