2 noch immer starke Comebackaktien für 2020: Baidu und TUI

Zugegeben, das neue Börsenjahr 2020 hat inzwischen wieder einige Zeit auf dem Buckel. Der Januar ist bereits gelaufen und auch der kurze Februar ist schon ein paar Tage alt. Gefühlt geht das doch irgendwie in jedem Jahr schneller, oder nicht?

Wie auch immer, jedenfalls werden so einige Investoren wohl bereits ihre Investitionen für das kommende Jahr oder auch Jahrzehnt platziert haben und womöglich auch einige Turnaround-Kandidaten in ihr Portfolio aufgenommen haben. Die Zeit zum Jahreswechsel scheint für viele prädestiniert, hier einige Anpassungen vorzunehmen.

In meinen Augen sind und bleiben die Aktien von Baidu (WKN: A0F5DE) und auch von TUI (WKN: TUAG00) jedenfalls starke Kandidaten, die mittelfristig weiterhin an ihrem Turnaround arbeiten können. Möglicherweise gerade jetzt mehr denn je.

TUI: Es gab bereits erste Rückschläge

Eine erste Aktie, die dabei zunächst wieder einige Rückschläge zu verkraften hatte, war die von TUI. Nachdem das Papier des Reiseunternehmens noch um den Jahreswechsel zumindest die Marke von 11,00 Euro verteidigen konnte und zwischenzeitlich mal über 12,00 Euro notierte, ging es in letzter Zeit wieder vermehrt abwärts. Derzeit notiert die Aktie noch auf einem Kursniveau von 9,34 Euro (03.02.2020, maßgeblich für alle Kurse), wofür es jedenfalls weitere plausible Gründe gibt.

Insbesondere die verlängerte Boeing-Krise schürt in diesen Tagen wieder reichlich Pessimismus. Die Flugzeuge werden demnach erst zur Mitte des Jahres wieder an den Start gehen können, womöglich ist dann bereits die Urlaubssaison halb gelaufen. Das Management von TUI bekräftigt zwar, dass man für ein stabiles Reisegeschäft sorgen werde, allerdings wird das inzwischen immer kostspieliger.

Langfristig winken zwar Kompensationen durch Boeing, die jedoch voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr eintreffen werden. Durch die weiteren Verzögerungen wird auch das Schadensmaß immer größer und diffuser, das auseinanderzurechnen wird vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Kurzfristig belastet, gewissermaßen als Sahnehäubchen, zudem das Coronavirus, das insbesondere die Aktien der Reiseunternehmen trifft. Puh, viel Input für das dann eigentlich doch noch recht kurze Jahr.

Sofern man als Investor nun allerdings durch all diese Unsicherheiten blickt, wird man womöglich feststellen, dass viele dieser Belastungsfaktoren weiterhin kurzfristiger Natur sind. Das Boeing-Dilemma geht früher oder später zu Ende und die Kompensationen werden womöglich eher noch größer. Das Jahr 2020 scheint zwar durchwachsen, aber auch dieser Zeitraum geht, wie das Coronavirus, vorbei.

Langfristig könnte das daher einige Chancen beinhalten, zumal die Aktie von TUI nun wieder ordentlich korrigiert ist. Sofern sich die Investoren ab Mitte des Sommers daher womöglich wieder mit einer besseren und nicht Boeing-belasteten Perspektive auseinandersetzen, könnte spätestens dann ein Turnaround angesagt sein.

Baidu: Eine viel, viel längere Misere

Die Aktie von Baidu hingegen erlebt bereits eine viel, viel längere Durststrecke. Seit ca. anderthalb Jahren korrigiert das Papier des chinesischen Suchmaschinenbetreibers und Tech-Unternehmens unaufhörlich und hat zwischenzeitig rund zwei Drittel seines Börsenwertes verloren. In den letzten Wochen stieg der Aktienkurs zwar wieder etwas, bei einem derzeitigen Kursniveau von 115,60 Euro beläuft sich das Minus allerdings noch immer auf ca. 50 %. Ist die Aktie daher reif für einen Turnaround? Möglicherweise.

Insbesondere, da es in den letzten Wochen und seit Jahresanfang weitere Belastungsfaktoren gegeben hat. Das Coronavirus war auch hier Auslöser für eine leichte Korrektur, die jedoch immerhin fast zweistellig ist. Eine schwache Entwicklung, die jedoch auch hier womöglich bloß das Turnaround-Potenzial erhöht.

Baidu ist langfristig schließlich noch immer eine starke Tech-Aktie im Bereich des Internets und ist in der wohl größten und wachstumsstärksten Volkswirtschaft beheimatet. Eine führende, wenngleich auch wettbewerbsintensivere Marktstellung im Suchmaschinenmarkt prägt hier die Ausgangslage. Wichtige technologische Bereiche rund um KI und autonomes Fahren runden diesen Mix zudem ab.

Sollte Baidu außerdem operativ weiter zulegen und den Weg der Stagnation beziehungsweise des Umsatzschwunds verlassen, so könnte hier der Aktienkurs weiter anspringen. Die kommenden Zahlen könnten hier womöglich ein erster Auslöser für eine Gegenbewegung sein, allerdings kann es möglicherweise auch noch etwas dauern, bis sich hier wieder ein gewisses Wachstum zeigt.

Etwas für dich dabei?

Die Aktien von TUI und Baidu haben beide einige Langzeitprobleme, die sich jedoch wieder vermehrt in Luft aufzulösen scheinen. Nichtsdestoweniger gibt es auch kurzzeitig ein, zwei Stellen, die hier am operativen Schuh drücken und den Aktienkurs gerade in den letzten Tagen und Wochen wieder zum Einbrechen gebracht haben.

Die Perspektive dieser beiden Aktien könnte jedoch mittel- bis langfristig wieder bedeutend solider werden, worauf sich Investoren vielleicht eher konzentrieren sollten. Das könnte hier durchaus die eine oder andere mögliche Turnaround-Chance offenbaren.

