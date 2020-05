2 kluge Schritte, wie man als Millionär in Rente gehen kann

Beim Investieren sind wir alle gleich. Man braucht weder Kontakte zu den Profis, noch ein Netzwerk oder finanzielle Qualifikationen, um als Millionär in den Ruhestand zu gehen. Man muss nur ein paar kluge Schachzüge machen. Hier sind zwei davon.

1. Mache die Zeit zu deinem Freund

Wenn du es bis zur Million schaffen willst, musst du das Beste aus dem machen, was Einstein angeblich als das achte Weltwunder bezeichnet hat: den Zinseszins.

Um dir eine Vorstellung davon zu vermitteln, wie beeindruckend das Zinseszinswachstum ist: 58.000 £ werden nach 10 Jahren über 150.000 £ wert sein, wenn man eine optimistische, aber nicht unmögliche durchschnittliche jährliche Rendite von 10 % annimmt. Nach 20 Jahren wird das etwas mehr als 390.000 £ wert sein. Wenn du 30 Jahre lang investiert bleibst, hast du über 1.000.000 £.

Um diese Art von Rendite zu erzielen, musst du dich jedoch damit abfinden, dass der Großteil deines Geldes in Aktien gebunden ist. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Aktien von allen Vermögenswerten bisher langfristig die beste Performance erzielt haben.

Um es klar zu sagen: Je länger man investiert bleibt (und je mehr man spart), desto besser sind die Chancen, sich als Millionär zur Ruhe zu setzen.

2. Werde Millionär zu einem günstigen Preis

Um Millionär zu werden, muss man lernen, am Tiefpunkt zu kaufen und am Höhepunkt zu verkaufen, nicht wahr? Im Idealfall, ja. Die am einfachsten zu vermittelnden Investitionsratschläge sind jedoch in der Praxis auch am schwierigsten umzusetzen.

Nur sehr wenige Menschen sind in der Lage, ihr Timing genau richtig zu wählen; noch weniger sind in der Lage, dies über Jahre hinweg konsequent zu tun. Deshalb halten wir es für eine gute Idee, regelmäßig zu kaufen und den Prozess so weit wie möglich zu automatisieren. Die meisten Investitionsplattformen bieten ihren Kunden die Möglichkeit, jeden Monat an einem bestimmten Tag zu kaufen und so der Versuchung zu widerstehen, ihre Käufe zu “timen”.

Ein weiterer positiver Aspekt dabei ist, dass die Kosten niedrig gehalten werden (die Kosten variieren je nachdem, welche Plattform man nutzt). Über viele Jahre können die Gebühren nämlich eine enorme negative Auswirkung auf die Renditen haben, unabhängig davon, wie gut du deine Aktien aussuchst.

Ein kluger (aber immer Foolisher) Anleger ist immer bestrebt, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, um im weiteren Verlauf die Früchte zu ernten.

