2 interessante Zitate aus der Telefonkonferenz von Square

Letzte Woche verzeichnete Square (WKN:A1W1XEQ) ein weiteres Quartal mit starkem Umsatzwachstum und verbesserter Rendite. Der bereinigte Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 68 %, da das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 34 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal auf 71 Mio. US-Dollar stieg. Ausschlaggebend für dieses Wachstum waren ein Anstieg des Bruttozahlungsvolumens um 29 % gegenüber dem Vorjahr und ein beeindruckender Anstieg der Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen um 155 %.

Obwohl die Ergebnisse von Square zeigen, wie gut es dem Unternehmen geht, lieferte das Management einen weiteren Kontext für die beeindruckende Leistung des Finanztechnologieunternehmens während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal. Zwei bemerkenswerte Neuerungen waren ein genauerer Blick auf das spektakuläre Umsatzwachstum von Square und die Tatsache, dass sich ein kürzlich eingeführtes Produkt bereits zu einem bedeutenden Wachstumstreiber entwickelt.

Squares steile Wachstumsrate für das dritte Quartal von 51 % (46 %, wenn man die Einnahmen von kürzlich erworbenen Unternehmen ausschließt) sieht allein schon toll aus und spricht für die starke Dynamik. Aber ein genauerer Blick auf die starken Umsätze, die sechs aufeinanderfolgende Quartale beschleunigter Umsatzwachstumsraten beinhalten, zeigt, was für eine außergewöhnliche Wachstumsgeschichte das Unternehmen hinter sich hat.

So äußerte sich Squares CFO Sarah Friar über das Umsatzwachstum:

Wichtig ist, dass das Management für das vierte Quartal von Square ein stärkeres Wachstum erwartet. Das Unternehmen ging davon aus, dass der bereinigte Umsatz im vierten Quartal zwischen 446 Mio. und 451 Mio. US-Dollar liegen würde, was einem Wachstum von 59 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, basierend auf dem Mittelwert dieser Bandbreite.

Anfang des Jahres startete Square eine Plattform für Restaurants, die darauf abzielt, den Front- und Backend-Betrieb zu rationalisieren. Ebenso wichtig ist, dass die Plattform den Restaurants den Zugang zu den übrigen Produkten und Dienstleistungen im Ökosystem von Square erleichtert, wie Square Capital, der Gehaltsabrechnung und dem Dienst für Essenslieferanten Caviar.

Während der Telefonkonferenz sagte Friar, sie erwarte, dass das Produkt ein bedeutender Wachstumstreiber für das Unternehmen werde.

„Es gibt über 300.000 Full-Service-Restaurants. Allein hier in den USA sind das 200 Mrd. US-Dollar an jährlichen Bruttoeinnahmen … Wir glauben also, dass es ein großes Potenzial im TAM (gesamter ansprechbarer Markt) gibt, und wir denken, dass es auch im Jahr 2019 einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz leisten wird.“