2 heiße, diversifizierte Dividenden-ETFs, über die jeder (!) Einkommensinvestor nachdenken sollte!

ETFs und Passivfonds erfreuen sich noch immer einer besonders hohen Beliebtheit. Zwar fühlen sich viele Passivinvestoren den Bedingungen der breiten Märkte ausgesetzt, wenn hier die Volatilität einsetzt. Nichtsdestoweniger ändert auch das nichts an der Tatsache, dass diese Passivfonds noch immer eine der besten Möglichkeiten darstellen, um aufwandsarm an der Entwicklung breiter Märkte zu partizipieren.

Auch Einkommensinvestoren können hierbei, breit gewichtet, mit einem gewissen Dividendenfokus an solchen attraktiven Chancen partizipieren. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf zwei spannende Dividenden-ETFs, über die jeder Dividendenjäger einmal nachgedacht haben sollte. Vielleicht auch all diejenigen, die ihre Dividendenperlen eigentlich selbst auswählen möchten.

1. iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Ein erster spannender ETF in diesem Sinne ist der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE). Dieser Passivfonds investiert in die 100 Dividendenaktien mit den höchsten Dividendenrenditen aus den USA, Europa und Asien. Als passiver Investor erhält man daher gleich einen starken, gewichteten regionalen Mix von spannenden Dividendenaktien.

Die innere Zusammensetzung der jeweiligen Branchen ist ebenfalls sehr spannend. So bilden Finanzaktien zwar mit rund 30 % einen signifikanten Schwerpunkt. Nichtsdestoweniger sind mit Versorgern, Immobilienaktien und Kommunikationsaktien drei potenziell defensive Bereiche vertreten, die diesen Anteil aus dem Finanzwesen noch übertreffen. Wobei vielleicht auch Banken, insbesondere international, inzwischen wieder einiges an Boden gut machen könnten.

Allein in den vergangenen zwölf Monaten schüttete der ETF zudem eine Dividende von 1,15 Euro je Anteil an die Investoren aus, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 26,34 Euro (27.08.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite in Höhe von 4,36 % entsprechen würde. Zudem ist die Gesamtkostenquote mit 0,46 % pro Jahr immer noch überschaubar. Für alle, die einen konzentrierten, dividendenstarken, aber zugleich internationalen ETF-Mix haben möchten, könnte dieser Passivfonds daher eine interessante Wahl sein.

2. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

Ein zweiter diversifizierterer ETF ist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF. Dieser Passivfonds investiert in sage und schreibe 1.487 starke Dividendenaktien aus der ganzen Welt. Wobei hier die USA mit einem Anteil von knapp über einem Drittel einen signifikanten Schwerpunkt bilden, der natürlich nicht per se schlecht sein muss.

Nichtsdestoweniger sind auch hier die jeweiligen prominent vertretenen Branchen überaus interessant, die potenziell auf einen starken Dividendenfokus schließen lassen. Zwar kommen auch hier drei von zehn Aktien aus dem Finanzwesen, was folgt ist jedoch der Öl- und Erdgasbereich, der für seine üppigen Dividenden bekannt ist.

Defensive Schwerpunkte sind ebenfalls mit einem Anteil von 14,3 % an Konsumgüteraktien erkennbar, sowie mit einem weiteren Anteil von über 10 % an Aktien aus dem Gesundheitswesen. Unterm Strich daher eine sehr breite Diversifikation, die möglicherweise langfristig einige spannende Dividendenchancen bieten kann.

In den vergangenen zwölf Monaten schüttete dieser ETF zudem eine Dividende in Höhe von 1,69 Euro an die Investoren aus, die bei einem aktuellen Kursniveau von 47,11 Euro einer Dividendenrendite von 3,58 % entsprechen würde. Zudem rundet eine geringe Gesamtkostenquote von 0,29 % diesen sehr diversifizierten und ebenfalls dividendenstarken Mix ab.

Etwas für dich dabei?

Wenn du auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien bist, könnten diese beiden Aktien daher durchaus eine diversifizierte, globale Basis sein. Je nachdem, wie stark man diversifizieren möchte, ist der eine oder andere Passivfonds hierbei interessanter. Letztlich ist es natürlich deine Entscheidung, welchen Passivfonds du vielleicht interessanter findest. Oder ob überhaupt einen.

