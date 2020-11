2 gute Wasserstoff-News für die Nel-Aktie und 1 für die Plug Power-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Nel (WKN: A0B733)-Aktien sind in den letzten Jahren bereits stark gestiegen, weshalb sie zwischenzeitlich auch einmal stärker korrigieren könnten. Operativ laufen die Geschäfte für das Unternehmen und den gesamten Wasserstoff-Sektor allerdings trotz allgemeiner Wirtschaftskrise weiterhin sehr gut. Dies liegt hauptsächlich an der zunehmenden politischen Unterstützung, die nun auch immer mehr Großkonzerne anlockt.

1. Nel und Iberdrola schließen ein Bündnis

In Spanien investiert beispielsweise der Versorger Iberdrola (WKN: A0M46B) zusammen mit dem weltgrößten Düngemittelhersteller Fertiberia in den Bau einer Photovoltaik-Anlage, um grünen Wasserstoff und Ammoniak zu produzieren. Sie soll bis 2021 fertiggestellt werden. Als Partner zur Lieferung des benötigten 20 Megawatt-Elektrolyseurs hat sich der Konzern Nel ausgesucht.

Beide Unternehmen schlossen darüber hinaus zuletzt eine Absichtserklärung, um gemeinsam weitere Projekte zu realisieren. So planen beide bis 2023 den Bau einer spanischen Wasserstoff-Produktionsanlage, die eine Elektrolyseur-Leistung von 200 Megawatt besitzen soll. Genaue Details werden erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Iberdrola und Nel werden darüber hinaus in Spanien bei der Entwicklung einer grünen Wasserstoff-Wertschöpfungskette zusammenarbeiten.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Iberdrola bei seinen Elektrolyseur-Projekten im 100-Megawatt-Bereich und darüber hinaus enger mit uns zusammenarbeiten möchte. So wie Iberdrola in der Vergangenheit erfolgreich zu den Entwicklungen in der Windindustrie beigetragen hat, tun sie es nun auch im Bereich Wasserstoff.

Die Aussicht auf signifikante Abnahmemengen und die Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette durch eine größere Skalierung wird massiv zu Kosteneinsparungen insgesamt beitragen. Iberdrola und Fertiberia teilen mit Nel das gleiche Ziel, nämlich grünen gegenüber fossilem Wasserstoff wettbewerbsfähig zu machen. Wir sehen diese Zusammenarbeit als einen soliden Schritt in die Richtung, genau das zu erreichen“, so Nels Vorstandsvorsitzender Jon André Løkke.

2. Nel ergattert in den USA einen neuen Auftrag

In den letzten Tagen erreichte Nel in den USA zudem ein weiterer Auftrag im Wert von 2,7 Mio. US-Dollar. Ein großer nicht genannter Industriekunde hat einen PEM-Elektrolyseur mit einer Kapazität von 1,5 Megawatt bestellt, der 2021 ausgeliefert wird.

„Wir freuen uns sehr zu sehen, dass unsere PEM-Plattform im Megawatt-Bereich weiterhin die bevorzugte Wahl für eine Reihe großer Industrieunternehmen auf der ganzen Welt ist, wo ein 24/7-Betrieb und hohe Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind, und freuen uns darauf, sie für ein hochkarätiges Projekt umzusetzen“, so Tom Skoczylas, regionaler Vertriebsmanager bei Nel Hydrogen Electrolyser.

3. Plug Power erhält politische Unterstützung

Das Wohl einer Branche und verschiedener Technologien hängen zum Großteil auch vom politischen Willen ab. Die Wasserstoff-Branche erfährt gerade starken Rückenwind. In New York ist die Politik dem Sektor gegenüber sehr positiv gestimmt. Davon profitiert die dort ansässige Plug Power (WKN: A1JA81).

Das Unternehmen plant aktuell in New York eine neue Fabrik, für die sie einen Standort sucht. Als der US-Senator Charles Schumer davon hörte, sagte er dem Unternehmen mit folgender Aussage alle erdenkliche Unterstützung zu.

„Plug Power ist ein großartiges New Yorker Unternehmen und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Expansion von Plug hier in New York mit der neuen arbeitsplatzschaffenden Gigafabrik zu unterstützen. Unsere erstklassige New Yorker Bevölkerung ist begierig darauf, an die Arbeit zu gehen, und mit ihren beträchtlichen Fähigkeiten für die Herstellung und Entwicklung von Brennstoffzellen ist sie wie dafür geschaffen, die neue Wasserstoff-Brennstoffzellen-Gigafabrik von Plug Power voranzutreiben.“

The post 2 gute Wasserstoff-News für die Nel-Aktie und 1 für die Plug Power-Aktie appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere 3 Top-Aktien für den Boom neuer Energien

Erneuerbare boomen weltweit, und Staaten wollen aktuell mit Konjunkturpaketen der Branche noch mehr Schub geben. Wir stehen vor Jahrzehnten an beeindruckendem Wachstum.

Davon werden einige Unternehmen enorm profitieren. Wir haben uns nach Top-Aktien umgeschaut, die bei Wasserstoff, Solarenergie und Elektroautos die Nase vorn haben. Es sind Aktien, die nicht jeder auf dem Radar hat, aber das muss nicht lange so bleiben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „3 Aktien für die Zukunft neuer Energien“ jetzt an!



Christof Welzel besitzt Plug Power-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020