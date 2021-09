2 großartige Aktien, die ihre Dividende verdoppeln könnten

Die wichtigsten Punkte

Camping World begann die Woche mit einer Rendite von 2,7 % und liegt jetzt bei 5,4 % bei einem steigenden Kurs.

Tanger Factory Outlet Stores ist ein REIT, der in einigen Aspekten zu seiner Form vor der Pandemie zurückgekehrt ist, aber immer noch die Hälfte des Vor-Pandemie-Niveaus auszahlt.

NetEase zahlt etwa ein Viertel seines Gewinns als vierteljährliche Ausschüttung. Die Investoren müssen nur darauf warten, dass sich der Gewinn wieder verdoppelt.

Einige Ausschüttungen wachsen schnell. Camping World Holdings (WKN: A2AR5B) gab am Montag bekannt, dass es seine vierteljährliche Dividende auf 0,50 US-Dollar pro Aktie verdoppelt, was die Rendite auf 5,4 % zum Börsenschluss am Montag steigen lässt.

Investoren haben den führenden Einzelhändler von Freizeitfahrzeugen und dazugehöriger Campingausrüstung nicht unbedingt als Einkommensaktie betrachtet, trotz einer gesunden Erfolgsbilanz in letzter Zeit mit Erhöhungen und der Ankündigung von Sonderausschüttungen. Camping World war einer der größten Gewinner des Marktes, seit der Pandemie-Ausverkauf seinen Tiefpunkt erreicht hatte. Das war ein schillernder 11-Bagger seit dem Frühjahrstief des letzten Jahres. Jetzt liefert eine Aktie, die im März letzten Jahres noch bei 3,40 US-Dollar gehandelt wurde, eine jährliche Dividende von 2 US-Dollar pro Aktie und Analysten prognostizieren einen Gewinn von 6,04 US-Dollar für das Jahr 2021. Es scheint alles so offensichtlich zu sein, dass sich die Leute wieder in Wohnmobilreisen verlieben, um in der neuen Normalität sicher unterwegs zu sein.

Die Dividende von Camping World hat sich über Nacht verdoppelt. Sehen wir uns einige Unternehmen an, die gut positioniert sind, um ihre Ausschüttungen in den nächsten Jahren zu verdoppeln: Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) und NetEase (WKN: 501822).

Tanger Factory Outlet Stores

Wir kaufen wieder lokal ein, und das ist eine gute Nachricht für Tanger Factory Outlet Stores. Der Betreiber von 36 Open-Air-Outlet-Shopping-Centern ist bereits weiter als vor der Pandemie, die die Einzelhandelsbranche auf den Kopf gestellt hat. Die Besucherzahlen für das zweite Quartal, die Anfang des Monats veröffentlicht wurden, liegen über denen des gleichen Zeitraums im Jahr 2019. Die Umsätze pro Quadratmeter in den letzten zwölf Monaten liegen 7 % über dem Wert, den Tanger vor zwei Jahren hatte.

Das alles ist wichtig, weil Tanger Factory Outlet Stores die Hälfte der Dividende auszahlt, die es vor zwei Jahren hatte. Die Kunden sind zurück. Die Auslastung und die Mieteinnahmen bewegen sich nach oben. Die aktuelle Rendite von 4,2 % ist sicherlich willkommen, aber da der Outlet-Mall-Betreiber für das gesamte Jahr 2021 ein operatives Kernkapital von mindestens 1,52 US-Dollar pro Aktie anstrebt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die aktuellen vierteljährlichen Ausschüttungen von 0,1775 US-Dollar pro Aktie wieder die Form vor der Pandemie annehmen.

NetEase

Die Investoren haben sich in letzter Zeit von chinesischen Wachstumsaktien ferngehalten, und das zu Recht, wenn man bedenkt, wie die Regulierungsbehörden im bevölkerungsreichsten Land der Welt eine gezielte Nische wie zum Beispiel gewinnorientierte Bildungsanbieter diesen Sommer zu Fall bringen können.

NetEase weiß, wie es läuft. Das Unternehmen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten in den USA tätig und hat als Ikone des Online-Gaming den Druck der Regulierungsbehörden zu spüren bekommen, angefangen bei den zulässigen Inhalten der Spiele bis hin zu der Frage, wie viele Internetcafés es in China in den Anfangsjahren geben darf, bevor Konnektivität alltäglich war.

NetEase ist ein Überlebenskünstler. Die Aktie hat sich mehr als verzehnfacht, seit sie im Jahr 2000 zu einem splitbereinigten Preis von 0,775 US-Dollar auf den Markt kam. Es hat auch eine interessante Art und Weise eingeführt, um Geld an seine Aktionäre zurückzugeben, indem es sich zu einer vierteljährlichen Dividende verpflichtet hat, die zwischen 20 und 30 % des erwarteten Gewinns nach Steuern beträgt. NetEase mit seiner aktuellen Rendite von 1 % mag nicht viel Euphorie hervorrufen, aber um diese Auszahlung zu verdoppeln, muss man nur doppelt so viel verdienen wie jetzt.

Hier kommen wir zur Beständigkeit von NetEase. Außer im Jahr 2007, als der Umsatz nur um 2 % stieg, hat NetEase als börsennotiertes Unternehmen in jedem einzelnen Jahr mindestens ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt. In den letzten 21 Jahren ist viel in und mit China passiert, aber NetEase hat einen Weg gefunden, durch all das zu wachsen. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen seinen Gewinn – und seine Dividende – bis 2025 im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln wird. Es kann natürlich schneller dorthin kommen, wenn es schneller als erwartet wächst oder seine Nettomarge von ihrem derzeitigen Tempo im mittleren Zehnerbereich verbessert.

Egal ob du auf eine schnelle Verdopplung der Ausschüttung hoffst – wie es Camping World gerade getan hat oder Tanger Factory Outlet Stores, das wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückkehrt – oder ob du bereit bist, langfristig in NetEase zu investieren, schnell wachsende Dividenden sind zum Greifen nahe. Ein wenig Wachstum auf dem Weg dorthin ist nur ein willkommener Bonus.

Der Artikel 2 großartige Aktien, die ihre Dividende verdoppeln könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Rick Munarriz besitzt Aktien von Camping World Holdings und Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Camping World Holdings, NetEase, und Tanger Factory Outlet Centers.

Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 24.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021