"2 für 1"-Aktion mit gratis Starter-Set und Datenbonus: ALDI TALK beschenkt gleich doppelt (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -ALDI TALK Kunden können sich gleich doppelt auf den Herbst freuen:Im Zeitraum vom 20.09. bis zum 17.10. bietet ALDI Talk im Rahmen der"2 für 1" Aktion zwei Starter-Sets zum Preis von einem an. Darüberhinaus erhalten Kunden bei Aktivierung der Karte und Buchung einerTarifoption in dieser Zeit zusätzliche 15 GB High-Speed-Datenvolumeninklusive LTE."2 für 1" bei ALDI Talk: Kunden, die in der Zeit vom 20.09. biszum 17.10. ein Starter-Set für 12,99 Euro (inklusive 10 EuroStartguthaben) erwerben und aktivieren, egal ob im ALDI TALK Webshopoder einer ALDI-Filiale gekauft, bekommen kostenlos ein weiteresStarter-Set mit 10 Euro Startguthaben zugesandt. Das gratisStarter-Set ist noch nicht registriert und frei verwendbar, zumBeispiel innerhalb der Familie. Zusätzlich gilt: Kunden, die bis zum17.10. eine SIM-Karte aktivieren und eine vierwöchige Tarifoption mitInklusiv-Datenvolumen buchen, erhalten automatisch 15 GBHigh-Speed-Datenvolumen inklusive LTE zusätzlich. Zu denTarifoptionen zählen die ALDI TALK Kombi-Pakete S/M/L, dieMusik-Pakete M/L und die Internet-Flatrates (S/M/L/XL). Das extraDatenvolumen gilt einmalig für die Optionslaufzeit von vier Wochen.So funktioniert's:Das zusätzliche, kostenlose ALDI TALK Starter-Set wird nach derAktivierung des zuvor erworbenen Starter-Sets automatisch an die beider Registrierung angegebene Adresse zugeschickt.ALDI TALK: Mehrfach ausgezeichnete MobilfunkmarkeFür seine fairen Tarifoptionen und das gutePreis-Leistungs-Verhältnis wurde ALDI TALK in der Vergangenheitmehrfach ausgezeichnet. Die Marke ging sowohl in der diesjährigenCHIP-Leserwahl als auch im aktuellen ServiceValue-Ranking zum ThemaKundentreue 2019 als Testsieger hervor. Gleichzeitig wurde ALDI TALKim vergangenen Jahr von Handelsblatt und YouGov zum fünften Mal inFolge als "Mobilfunkmarke des Jahres" ausgezeichnet. DieFachzeitschrift COMPUTER BILD wählte ALDI TALK zum bestenSupermarkt-Handy-Tarif 2018.Die Pakete und Flatrates von ALDI TALK sind jederzeit online überdie ALDI TALK App, das Kundenportal meinalditalk.de oder auch überdie Konto-Hotline 1155 erhältlich. ALDI TALK Kunden haben automatischZugriff auf das LTE (4G)-Netz von Telefónica Deutschland. Dadurchprofitieren sie mit entsprechendem Endgerät auch von der mobilenTelefonie über das LTE-Netz (Voice over LTE; VoLTE) oder WLAN (Voiceover WiFi; VoWiFi) sowie von einer deutlich verbessertenSprachqualität dank Enhanced Voice Services (EVS) und HD Voice.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Verena Lissek, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell