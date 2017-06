"2 durch NRW": Esther Brandt und André Gatzke gehen für den WDR auf Schnitzeljagd

Köln (ots) - "Findet die Gruppe der fünf Riesen!", "Sucht dengrößten Feuerspucker des Sauerlands!", "Schwitzt in einem besonderenGarten!" oder "Stellt ein scharfes Werkzeug mit zwei Augen her!" Umdiese Aufgaben zu lösen, gehen die WDR-Moderatoren Esther Brandt undAndré Gatzke in "2 durch NRW" auf eine rasante Schnitzeljagd kreuzund quer durch Nordrhein-Westfalen. Vom 20. bis 22. Juni 2017 istihre Reise durch neun Regionen des Landes bei "Planet Schule" (7.20Uhr) im WDR Fernsehen zu sehen. Die jeweils 15-minütigen Filme stehenSchulen unter www.planet-schule.de zusammen mit begleitendemLehrmaterial zum Download und Einsatz im Unterricht zur Verfügung.Herausgefordert werden Esther und André von einem Kennerkind ausder jeweiligen Region. Dabei krabbeln sie durch Tunnel, paddeln überStauseen und klettern auf die höchsten Berge. Schaffen sie es, diedrei Rätsel zu lösen, schicken sie ihrem Herausforderer-Kind ein"Beweis-Selfie". Mit regionalen Abenteuern vermittelt "2 durch NRW"spielerisch Wissen über das bevölkerungsreichste Bundesland. In zehnFolgen werden Kernthemen des Lehrplans der Grundschule und des FachsGeografie der 5. und 6. Klassen abgedeckt und mit spannendem undungewöhnlichem Wissen spielerisch ergänzt. UmfassendesBegleitmaterial auf www.planet-schule.de für den Unterricht macht dieReihe zu einem spannenden Projekt für die Schule.Esther Brandt: "Ich freue mich, dass wir bei ,2 durch NRW', andersals bei ,2 durch Deutschland', gemeinsam mit Kindern vor die Kameratreten. Das schafft eine zusätzliche Dynamik für André und mich undwir können zum Abschluss bei der Belohnung zusammen ein Highlighterleben. Da die Kinder ihre Region gut kennen, sind sie André und mirgegenüber klar im Vorteil und können uns dementsprechend schwereRätsel stellen. Das bringt guten Schwung in die Sendung."André Gatzke: "Ich dachte als alter NRWler kenne ich meinBundesland. Pustekuchen. Die Kennerkinder haben uns viele andere undneue Sehenswürdigkeiten gezeigt. Wer denkt, er kennt NRW, sollte sich,2 durch NRW' angucken."Zeitgleich zur Ausstrahlung der Reihe "2 durch NRW" vom 20. bis22. Juni im WDR Fernsehen ist der Auftakt für den Wettbewerb "Wirdurch NRW". Mit der kostenlosen App BIPARCOURS der BildungspartnerNRW können kreative Themenralleys gestaltet werden. Schülerinnen undSchüler entwickeln eigenständig multimediale Rätsel zu ihrenLieblingsorten in NRW und schlüpfen so in die Rolle des Kennerkindesaus den "Planet Schule"-Folgen. Mit Fotos, Videos, Texten undAudiofiles können Schüler selbst recherchierte Informationen alsdigitale Schnitzeljagd nach ihren Vorstellungen gestalten. Dieerstellten Parcours werden von einer interdisziplinären Jury bewertetund im Rahmen einer Preisverleihung im April 2018 im WDR prämiert.Mitmachen können alle Schülerinnern und Schüler in NRW der 3. bis 6.Klasse. Mehr Informationen unter www.biparcours.deDer Kiraka begleitet die TV-Reihe prominent. Am Vorabend derAusstrahlung werden die beiden Moderatoren im neuen Kiraka-Studio dieReihe vorstellen und den Startschuss für den Wettbewerb geben. In derSendewoche können alle Kinder in NRW über den Kiraka die Dreharbeitenmit den Kennerkindern aus den verschiedenen Regionen NRWs miterlebenund in eine attraktive Radiogeschichte von 50 Minuten eintauchen. AmFreitag, 23. Juni 2017, gibt es live ein großes Kiraka-NRW-Quiz mitKindern.Redaktion: Beate Schröder-OffDie Sendetermine im WDR Fernsehen im Überblick gibt es unter:http://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1540Pressekontakt:Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deIhre Fragen richten Sie bitte an:Stefanie Schneck/Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7126stefanie.schneck@wdr.dekathrin.hof@wdr.dehttps://presse.wdr.dehttps://twitter.com/WDR_PresseOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell