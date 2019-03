2 bewährte Wege zur Steigerung der Alterseinnahmen

Wer sagt, dass man im Ruhestand von einem festen Einkommen leben muss? Sicher, dein Sozialversicherungseinkommen ist fix, aber es wird wahrscheinlich nicht sehr stark erhöht werden — eher nur um die Inflation auszugleichen.

Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, wie sich dein Alterseinkommen erhöhen kann, bei denen es oft von dir abhängt, ob du sie erreichst. Werfen wir einen genaueren Blick auf drei Dinge, die du tun kannst, um dein Alterseinkommen zu steigern.

Nr. 1: Aggressiver sparen und effektiv investieren

Erstens, eine offensichtliche Strategie: Spare mehr Geld und investiere es effektiv.

Vieles hängt auch davon ab, wie lange du investieren wirst. Je früher du anfängst, desto weniger schmerzhaft wird es sein. Schau dir die folgenden Tabellen an. Die erste zeigt, wie vorteilhaft es ist, so früh wie möglich damit anzufangen.

8 % Wachstum 10.000 USD pro Jahr 20 Jahre 494.229 USD 21 Jahre 544.568 USD 22 Jahre 598.933 USD 23 Jahre 657.648 USD 24 Jahre 721.059 USD 25 Jahre 789.544 USD 26 Jahre 863.508 USD 27 Jahre 943.388 USD 28 Jahre 1,0 Millionen USD 29 Jahre 1,1 Millionen USD 30 Jahre 1,2 Millionen USD

BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Stell dir vor, dass du etwa 25 Jahre vor dem Ausscheiden aus dem Berufsleben stehst, aber es noch fünf Jahre lang hinausschiebst, zu sparen und ernsthaft zu investieren. Betrachte jetzt die Tabelle oben und du wirst sehen, dass du in den 20 Jahren fast 500.000 US-Dollar in deinem Sparstrumpf hättest, wenn du 10.000 US-Dollar im Jahr sparen würdest – aber wenn du dein Geld 25 Jahre lang gespart hättest, hättest du am Ende fast 790.000 US-Dollar – 290.000 US-Dollar mehr!

Als Nächstes denk darüber nach, wie viel du jährlich sparen und investieren kannst. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Sparquoten unterscheiden:

8 % Wachstum 5.000 USD pro Jahr 10.000 USD pro Jahr 15.000 USD pro Jahr 10 Jahre 78.227 USD 156.455 USD 234.682 USD 15 Jahre 146.621 USD 293.243 USD 439.864 USD 20 Jahre 247.115 USD 494.229 USD 741.344 USD 25 Jahre 394.772 USD 789.544 USD 1.200.000 USD 30 Jahre 611.729 USD 1.200.000 USD 1.800.000 USD

BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Schließlich ist zu beachten, dass die obigen Tabellen von einer jährlichen Wachstumsrate von 8 % ausgehen. Über viele Jahrzehnte hinweg hat die Börse durchschnittlich jährliche Gewinne von fast 10 % erzielt, aber das kann man nicht erwarten, sodass eine 8-prozentige Rate eine konservativere Annahme ist. Stell sicher, dass du bei deinen Investitionen eine solide Rendite anstrebst, wie sie langfristig von einem einfachen, preiswerten Indexfonds erzielt werden kann. Du könntest damit durchschnittlich 10 % erreichen – und wenn du einige sorgfältig ausgewählte einzelne Aktien zu deinem Portfolio hinzufügst, könnte das deine Rendite erhöhen. Die folgende Tabelle veranschaulicht, was für einen Unterschied die Wachstumsrate deines Geldes machen kann, und zeigt, wie sich jährliche Investitionen von 10.000 US-Dollar hierdurch erhöhen können:

Wachstum für 4 % 8 % 10 % 15 Jahre 208.245 USD 293.243 USD 349.497 USD 20 Jahre 309.692 USD 494.229 USD 630.025 USD 25 Jahre 433.117 USD 789.544 USD 1,1 Mio. USD 30 Jahre 583.283 USD 1,2 Mio. USD 1,8 Mio. USD

BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Nr. 2: Arbeite noch ein paar Jahre länger

Diese Strategie erscheint auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv, aber sie es wert, in Betracht gezogen zu werden: Arbeite ein paar Jahre mehr, als du geplant oder erhofft hast. Die Vorteile sind vielfältig:

Es wird deinen Ruhestand um ein paar Jahre verkürzen, sodass dein persönlicher Rentenfonds dich nicht so lange finanzieren muss.

Es wird dir ein paar weitere Jahre geben, in denen du Geld auf deine Rentenkonten einzahlen kannst.

Es kann dir helfen, den Beginn der Nutzung deiner Sozialversicherungsleistungen zu verzögern und somit mehr für dich rauszuholen.

Du bekommst länger den Arbeitgeberanteil der Krankenversicherung gezahlt und kann dazu führen, dass du weniger für Ärzte, Medikamente und andere Gesundheitskosten ausgeben musst.

Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, dein Alterseinkommen zu erhöhen, wie z. B. Investitionen in eine Rente, die die Zahlungen im Laufe der Zeit erhöht, um mit der Inflation Schritt zu halten, oder die Aufstockung deines Portfolios um Dividendenzahler, die ihre Auszahlungen im Laufe der Zeit erhöhen.

Investiere ein wenig Zeit, um dir die obigen und andere Strategien anzusehen und zu überprüfen, welche du vielleicht umsetzen möchtest. Denn du hast wahrscheinlich viel mehr Kontrolle über dein zukünftiges Einkommen, als du denkst.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranijan auf Englisch verfasst und am 23.02.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

